Fim-de-semana na TV: As1one, A Lagosta e o regresso ao Planeta Gelado

CINEMA

Sorrisos de Uma Noite de Verão

TVCine Edition, sábado, 20h10

Com base na peça de William Shakespeare Sonho de Uma Noite de Verão, o realizador sueco Ingmar Bergman combina situações perfeitamente hilariantes com um registo trágico e intenso. Tendo como cenário a transição do século XIX para o XX, conta a história de Frederick, um homem com um filho já adulto, que se casou em segundas núpcias com uma mulher ingénua, com a qual nunca consumou o casamento.

Frederick sacia as suas necessidades sexuais com Desiree, uma actriz que tem diversos amantes, e o inevitável acontece: são apanhados em flagrante por Malcolm, um conde que sustenta a actriz a troco dos seus favores.

Sorrisos de Uma Noite de Verão dá início ao especial Bergman em Retrospectiva, com sessões duplas de filmes do cineasta aos sábados e domingos, até dia 29. A deste sábado completa-se com Mónica e o Desejo, às 22h. Domingo passam A Fonte da Virgem e O Sétimo Selo. Seguem-se Morangos Silvestres e Lágrimas e Suspiros (dia 21), A Paixão e Cenas da Vida Conjugal (22), A Máscara e Sonata de Outono (28) e, finalmente, A Flauta Mágica e Fanny e Alexandre (29).

O Último Banho

RTP2, sábado, 23h22

Josefina, que fará em breve os votos perpétuos para se tornar freira, regressa à aldeia onde nasceu, no Douro, para o funeral do pai. Ali, reencontra Alexandre, o sobrinho de 15 anos, que foi abandonado pela mãe e que, com a partida do avô, não tem quem cuide dele. Comovida, aceita acolher o sobrinho. Mas educar o rapaz vai ser um enorme desafio.

Martim Canavarro, Ângelo Torres, Miguel Guilherme e as irmãs Anabela e Margarida Moreira dão vida às personagens da primeira longa-metragem de David Bonneville.

Pearl Harbor

AXN Movies, domingo, 14h

Adaptação ficcionada do ataque japonês à base americana de Pearl Harbor, a 7 de Dezembro de 1941, o momento decisivo para a entrada dos EUA na II Guerra Mundial. Realizado por Michael Bay, escrito por Randall Wallace e interpretado por actores como Ben Affleck, Kate Beckinsale ou Josh Hartnett, esteve nomeado para quatro Óscares e ganhou um, pela montagem sonora.

A Balada da Praia dos Cães

RTP Memória, domingo, 20h56

Adaptação ao cinema do romance de José Cardoso Pires, realizada por José Fonseca e Costa e construída como um inquérito policial. Um preso político aparece morto, nos anos 1960, dando origem a um processo complexo para determinar a identidade do assassino e a própria origem do crime. Raul Solnado encarna o investigador da PJ que tenta descobrir quem matou o insurrecto major Dantas.

Seberg - Contra Todos os Inimigos

RTP1, domingo, 00h33

Um thriller com assinatura de Benedict Andrews, segundo um argumento de Joe Shrapnel e Anna Waterhouse, baseado em factos reais. Kristen Stewart dá vida à actriz Jean Seberg (1938-1979), figura icónica da nouvelle vague francesa que, nos finais da década de 1960, se associou a membros do Partido Panteras Negras. O filme conta também com Jack O’Connell, Margaret Qualley, Zazie Beetz, Anthony Mackie e Vince Vaughn.

A Lagosta

Max, domingo, streaming

Neste mundo, nenhum adulto pode estar solteiro mais do que 45 dias. Quando isso acontece, é levado para um hotel para que volte a encontrar par. Se não for bem-sucedido, é transformado num animal e levado para uma floresta. Depois de ser abandonado pela mulher, David (Colin Farrell) chega a esse hotel com o irmão, transformado em cão. Decide fugir quando percebe que em breve será transformado em... lagosta.

Vencedor do Prémio do Júri em Cannes, em 2015, A Lagosta marca a estreia em língua inglesa do cineasta grego Yorgos Lanthimos. Esteve nomeado para o Óscar de melhor argumento original, escrito a meias por Lanthimos e Efthimis Filippou.

DOCUMENTÁRIOS

As1one: The Israeli-Palestinian Pop Music Journey

MTV, sábado, 10h

A história da primeira boys band israelo-palestiniana conta-se nesta série documental de quatro episódios (metade emitida no sábado, metade no domingo). Mostra como a música uniu os seis jovens escolhidos para o projecto As1one, depois de centenas de audições conduzidas por dois empresários da indústria, James Diener e Ken Levitan.

Mostra também os obstáculos que os As1one enfrentaram desde então, uns mais previsíveis, outros tão trágicos e inesperados como o ataque de 7 de Outubro de 2023. A guerra que se seguiu – na qual todos os membros perderam alguém – veio reforçar o propósito da banda e, como sublinha a MTV, a sua mensagem de “tolerância e vontade da coexistência entre povos”.

Planeta Gelado

Odisseia, sábado, 16h

Em 2022, 11 anos depois da multipremiada primeira temporada – e com tecnologia que permite imagens ainda mais definidas –, a série documental da BBC regressou para uma segunda leva de episódios, novamente com narração do veterano David Attenborough, com Hans Zimmer entre os compositores da banda sonora e com foco nas regiões mais geladamente inóspitas do planeta.

Só que, desta vez, a viagem vai para além dos pólos, mergulhando em oceanos e subindo a picos, ao encontro de espécies como ursos polares, pinguins-imperadores, orcas, macacos-do-Japão ou tigres siberianos. Os seis episódios são debitados semanalmente, em dose dupla.

Foto Planeta Gelado Tim Flach

Estrelas do Crime

AMC Crime, domingo, 15h

Passam de uma assentada os dois episódios da produção documental que traça o perfil psicológico de criminosos da ficção que granjearam um lugar de culto no imaginário mais tenebroso da cultura pop.

O primeiro é dedicado a Norman Bates, o assassino em série celebrizado no Psico de Hitchcock, a partir do livro de Robert Bloch, que por sua vez se terá inspirado na figura do muito real serial killer Ed Gein. O segundo analisa Jason Bourne, o espião amnésico – e máquina de matar – criado pelo escritor Robert Ludlum que protagonizou também uma popular adaptação cinematográfica.

Vejam Bem

RTP1, domingo, 22h58

Em busca de histórias da música portuguesa, a série documental foi ao encontro de Pedro Abrunhosa neste episódio gravado em 2018. Incidiu sobre Viagens, álbum que está agora a celebrar o 30.º aniversário.

Foi um daqueles momentos antes-e-depois. Causou estrondo em 1994 com uma combinação de jazz, funk, soul e poesia trazida por um músico portuense de voz grave e olhar escondido atrás de uns óculos escuros, com os Bandemónio por comparsas e com temas tão marcantes como Não posso mais, Lua, É preciso ter calma ou Tudo o que eu te dou.

DANÇA

Zéphyr

RTP2, sábado, 22h01

Mourad Merzouki é um coreógrafo francês conhecido no universo hip-hop por extravasar fronteiras, com adições que podem ir do circo às artes marciais. Em 2021, concebeu a “dança contra o vento” que é Zéphyr, numa tentativa de materializar de alguma forma essa entidade fugidia. Ou, nas suas palavras, “fazer do ar uma substância que possa ser moldada”, “trazer ao palco um elemento natural e insuflá-lo de vida”.

Foto Zephyr DR

INFANTIL

Liga dos Animais Fantásticos (VP)

Hollywood, sábado, 12h

Roger é um cão vadio com grande sentido de justiça, que rouba aos ricos para alimentar os mais desfavorecidos de Robotrópolis, a cidade ultramoderna onde sempre viveu. Um dia, o presidente da Câmara expulsa da cidade todos os seres vivos, para dar início a uma sociedade puramente constituída por robôs. Forçados a pôr de lado o que os divide, os animais unem esforços contra a tirania. Reinhard Klooss escreve e realiza esta comédia de animação.

Boss Baby: Negócios de Família (VP)

Nos Studios, domingo, 9h25

Tom McGrath, responsável pelo primeiro The Boss Baby (e também por Madagáscar), continua a história iniciada em 2017, com base na personagem criada por Marla Frazee nos seus livros infantis de espionagem aplicada ao mundo dos bebés.

UglyDolls (VP)

SIC K, domingo, 14h45

No universo secreto dos bonecos, cada um tem direito à pertencer a uma criança. A não ser que seja deformado ou defeituoso. Nesse caso, é enviado para Uglyville. É lá que vive Moxy, uma boneca curiosa e cheia de optimismo que resolve contrariar a ordem estabelecida e explorar o mundo lá fora. UglyDolls foi o último filme realizado por Kelly Asbury.