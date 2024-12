Documentos sobre batalhas judiciais dos Beatles vendidos por 11 mil euros em leilão

Esquecidos num armário desde os anos 1970, documentos judiciais ligados aos Beatles – sobretudo cópias de actas de reuniões de um conselheiro da icónica banda britânica, intimações judiciais e uma cópia da escritura original de parceria do grupo datada de 1967 – foram vendidos por por 9000 libras (10.900 euros) a um comprador anónimo, anunciou esta quinta-feira a casa de leilões britânica Dawsons.

Embora as diferenças criativas entre John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, a pressão da fama e a esposa do primeiro, Yoko Ono, tenham ao longo dos anos sido apontadas como as principais causas da dissolução dos "Fab Four", estes documentos trazem à tona as muitas batalhas legais que contribuíram para o fim da banda. Entre elas, a acção lançada por Paul McCartney contra a decisão dos outros membros de contratar Allen Klein como empresário, após a morte de Brian Epstein.

Seguiu-se uma batalha perante o Supremo Tribunal de Londres, processo que terá concluído a existência de práticas de má gestão por parte de Klein.

Os direitos de autor devidos aos Beatles pela música e pelos filmes que editaram, bem como a incapacidade de Klein para apresentar contas anuais ao fisco, estiveram também no centro dos problemas que dilaceraram a banda, sugerem estes documentos. O grupo anunciou a sua dissolução em 1970, mas processo legal de separação só foi encerrado em 1974.

"Mesmo que John, Paul, George e Ringo estivessem cansados de serem os Beatles e quisessem gravar e actuar como artistas individuais, deve ter sido um momento difícil para todos eles", explicou, antes do leilão, Denise Kelly, chefe do departamento de entretenimento e cultura popular da Dawsons.