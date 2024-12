A vida no limite das “casas suicidas” que desafiam a gravidade na Bolívia

Na cidade montanhosa boliviana de El Alto, a fileira de telhados de metal ondulado colorido — azuis, laranjas, vermelhos e verdes — distrai por um momento a visão aterrorizante abaixo: uma queda precipitada a centímetros das casas, conhecidas localmente como “casas suicidas” pelo alto risco que os habitantes correm.

A fileira de estruturas frágeis está pendurada na borda de um penhasco formado por terra, com uma queda de centenas de metros até a escarpa rochosa abaixo. Especialistas e funcionários municipais dizem que o penhasco está a sofrer erosão, tornando as casas ainda mais perigosas — daí a sua alcunha.

As casas precárias servem muitas vezes de local de trabalho para os xamãs aymara, conhecidos como yatiris, onde fazem oferendas à Pachamama, ou Mãe Terra. Mas as fortes chuvas e o aquecimento global estão a minar cada vez mais as fundações destes edifícios.

“O precipício neste vale é de 90 graus”, referiu Gabriel Pari, secretário municipal de água, saneamento, gestão ambiental e risco da província de El Alto. “É precisamente por isso que queremos que eles saiam deste local. Se não quiserem sair, vamos ter de recorrer ao uso da força.”

Os xamãs, no entanto, estão a agarrar-se às casas, apesar de as portas das traseiras das casas terem apenas uma estreita saliência antes de o chão desaparecer por completo. “Não vamos sair deste lugar, porque este é o nosso local de trabalho diário”, comentou o yatiri Manuel Mamani, enquanto fazia uma oferenda à Pachamama com uma fogueira no exterior da sua casa. “Mas vamos cuidar do solo, especialmente da água da chuva, vamos canalizá-la para que a água vá para outro lugar”.

El Alto, e a capital política da região montanhosa de La Paz, aninhada no vale abaixo, têm uma paisagem escarpada que reflecte as montanhas andinas circundantes. Isso levou as autoridades locais a construir teleféricos para ajudar as pessoas a deslocarem-se.

Essa mesma paisagem está a tornar-se mais traiçoeira à medida que os padrões climáticos se tornam mais extremos, algo que tem sido exacerbado pelas alterações climáticas.

Gabriel Lopez Chiva, outro yatiri, garante estar confiante de que Pachamama os vai proteger. “Podemos fazer uma cerimónia de oferenda, fazemo-la como um pagamento e, desta forma, a terra nunca se moverá porque a Pachamama precisa de uma oferenda. É como dar comida e assim este sítio não se vai mover. Pelo contrário, vai estabilizar-se”, explicou.