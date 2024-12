"É partir rótulas [osso do joelho] que assim eles não andam". Esta é uma das frases citadas pelo Ministério Público na acusação a um dos alegados autores do ataque a uma casa de imigrantes na zona do Bonfim, no Porto, ocorrido em Maio. Terá sido dita numa rede social antes do ataque por Ricardo A., 47 anos, residente em Gondomar, que foi acusado de 30 crimes, metade dos quais de ofensa à integridade física qualificada. Sete consumados e oito tentados.

