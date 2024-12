Médicos do sector privado e social passaram mais de 172 mil baixas em nove meses

Entre os dias 1 de Março e 1 de Dezembro de 2024, foram emitidas 172.322 baixas por médicos do sector privado e social. É o correspondente a 6,15% dos 2,8 milhões certificados de incapacidade temporária emitidos naquele período, segundo os dados fornecidos ao PÚBLICO pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

Antes de Março, os utentes tinham de se dirigir ao médico de família para obterem uma baixa médica. E a ideia de alargar aos médicos dos sectores privado e social (mas também às urgências hospitalares) a possibilidade de emissão das baixas médicas visava aliviar os centros de saúde, mais concretamente os médicos de família, desta tarefa.

“Foi uma medida obviamente positiva e que ajudou a aliviar um pouco as tarefas dos médicos de família”, reagiu ao PÚBLICO Nuno Jacinto, da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF). Apesar de notar que estamos ainda perante “uma percentagem pequena”, considerado o universo total das baixas médicas, Jacinto enfatiza que as mais de 172 mil baixas médicas emitidas nos sectores privado e social pouparam igual número de consultas nos centros de saúde.

“Estamos a falar de milhares de consultas que não precisaram de ser alocadas à tarefa de passar baixas e que puderam ser dedicadas às situações de doença aguda, ao acompanhamento de doentes crónicos, etecetera”, sublinha.

Além desta medida, a 1 de Maio de 2023, a direcção Executiva do SNS tinha inaugurado a possibilidade de os próprios utentes solicitarem autodeclarações de doença para baixas de curta duração, até três dias consecutivos. E, desde então, foram emitidas 676.019 autodeclarações de doença, das quais 418.676 através da APP SNS24 e 254.817 do Portal SNS 24.

Sopesadas as duas medidas, “não se pode falar de uma grande diminuição da carga de trabalho dos médicos de família”, retoma Nuno Jacinto. Embora reconheça que quer as autodeclarações de doença quer as baixas emitidas nas urgências e nos sectores social e privado têm ainda um grande potencial de crescimento, o médico diz que gostaria de ver avançar outras medidas igualmente susceptíveis de aliviar o quotidiano dos médicos de família.

Exemplos? “O preenchimento de formulários sem grande impacto clínico, na relação com a Segurança Social, por exemplo, bem como a emissão de declarações e atestados para fins que nem sequer estão previstos na lei, mas que vão sendo exigidos por muitas entidades, como sejam as declarações de alta para creches e infantários”, enumera o presidente da APMGF.

Ao nível do receituário, apesar do avanço recente e que decorre da possibilidade de muitas receitas médicas, nomeadamente as destinadas aos utentes com doenças crónicas, poderem ser emitidas com a validade de um ano (uma medida que vigora desde Outubro de 2023), há outras medidas tidas como capazes de desburocratizar o trabalho dos médicos de família, ainda segundo Nuno Jacinto.

“Os médicos continuam a ter de contar o número de caixas que colocam em cada receita, para terem em conta o prazo de validade ou a data da próxima consulta, quando o ideal era que pudessem escrever simplesmente que aquele doente deve fazer o tratamento x até ao prazo y”, preconiza, para lembrar que “são pequenas coisas que roubam tempo aos médicos”.

O mesmo se poderá dizer dos “muitos logins e acessos que um clínico tem de fazer durante uma mesma consulta para emitir uma baixa ou prescrever um medicamento, por causa das aplicações informáticas que não comunicam entre si”.