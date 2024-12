Montenegro: parte dos 108 mil imigrantes recusados pela AIMA já saiu de Portugal

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou iOS.

O primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, afirmou, em debate quinzenal na Assembleia da República, na quarta-feira (11/12), que parte dos 108 mil imigrantes que tiveram os pedidos de autorização de residência negados pela Agência para Integração, Migração e Asilo (AIMA) já não está mais no país. Os que ainda permanecem em território luso terão de ir embora. “Muitos nem estão em Portugal, e os outros tantos que estão, terão que ir embora. Essa é a consequência”, disse ele, em resposta a questionamentos feitos pelo líder do Partido Socialista (PS), Pedro Nuno Santos.

Montenegro não avançou no detalhamento de como será o processo de saída dos imigrantes que não conseguiram a regularização no país. Pedro Nunes Santos perguntou: “Quem são esses 108 mil, onde estão, vão sair (do país), como vão sair?”. Nenhuma dessas indagações foi respondida pelo primeiro-ministro, causando inquietação nas comunidades estrangeiras e entre especialistas. A advogada Catarina Zuccaro, envolvida com o tema, explicou que há possibilidade de recursos em relação às negativas dadas pela AIMA, seja administrativamente, seja por medidas judiciais.

Ela disse que, somente depois de superados todos os recursos, é que o Governo poderá enviar para aqueles que continuaram com os pedidos de residência negados uma carta de saída voluntária de Portugal. “Por lei, essa carta dá 20 dias para que as pessoas saiam do país”, frisa. Pelo que tem dito o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, António Leitão Amaro, muitos dos processos rejeitados pela AIMA foram por falta de pagamento das taxas previstas, mas será possível quitá-las para que os pedidos de residência sejam reavaliados pela agência. Portanto, ainda há opções para aqueles que se enquadram nessa situação.

Vistos de trabalho

No mesmo debate quinzenal, também respondendo ao deputado socialista, Montenegro reafirmou que o Governo não retomará a manifestação de interesse, ferramenta que foi extinta em junho último. Por meio dela, os estrangeiros que entrassem como turistas em Portugal podiam, tempos depois, requerer a autorização de residência. “A resposta é direta: não abdicamos que haja um visto de trabalho ou de procura de trabalho dos que se dirigem a Portugal”, assinalou o primeiro-ministro. Os questionamentos de Pedro Nuno foram feitos com base na pressão feita por empresários, que alertam sobre a falta de mão de obra no país por causa das medidas restritivas à imigração impostas pela administração pública.

Nesta semana, por duas vezes, o empresariado questionou o Governo. Primeiro, em um encontro com o próprio Montenegro, na segunda-feira (09/12), depois, na quarta-feira, em um almoço de Leitão Amaro com executivos no International Club. Na ocasião, o ministro desafiou os empresários. Disse que o Governo poderia reduzir para menos de 30 dias o prazo de emissão de vistos de trabalho se os donos das empresas se comprometessem em selecionar os imigrantes, recrutá-los, antecipar os contratos de trabalho e garantir moradia digna a eles. Somente o setor da construção civil precisa de pelo menos 80 mil trabalhadores.