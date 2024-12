Cartão TAP BTG Pactual Black promete excelência para viajantes

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou iOS.

Em uma iniciativa que promete fortalecer a conexão entre Brasil e Portugal e movimentar o mercado de fidelidade, a TAP Air Portugal e o BTG Pactual lançam o cartão de crédito TAP BTG Pactual Black, que assegura uma experiência ímpar para o segmento de alta renda. A modalidade exclusiva tem serviços personalizados com rentabilidade para os viajantes, que podem multiplicar cada dólar gasto em até quatro milhas.

Com o conceito de “Excelência que atravessa oceanos”, esse novo produto vem para inovar ao unir dois gigantes dos mercados de aviação e de finanças. O BTG Pactual é líder entre os bancos de investimentos da América Latina e a TAP tem no Brasil seu maior mercado internacional. Para se ter ideia, somente em 2023, a aérea transportou quase 2 milhões de passageiros entre os dois países. Em operação desde 1945, a companhia portuguesa está prestes a completar 80 anos de história e, atualmente, realiza voos diários no território brasileiro divididos em 12 destinos diferentes.

A estratégia aplicada para o TAP BTG Pactual Black valoriza o elo secular entre Brasil e Portugal e aposta numa comunicação visual inspirada nas aves migratórias que há anos fazem essa ligação entre os oceanos. Segundo a campanha oficial, o lançamento deste novo cartão materializa a jornada entre os dois continentes, que agora pode ser feita com a personalização que o BTG Pactual proporciona via cartão Black e a expertise da TAP em transporte aéreo.

Tripulação sempre disponível para atender os passageiros Antonio Nascimento Lounge disponível em aeroportos para passageiros de classe executiva Divulgação/TAP Classe executiva com todo conforto Antonio Nascimento TAP Air Portugal voa para 12 destinos no Brasil Divulgação/ TAP Fotogaleria Tripulação sempre disponível para atender os passageiros Antonio Nascimento

O novo cartão TAP BTG Pactual Black pode ser contratado desde 10 de dezembro, mas já há fila de espera entre os clientes do banco. A movimentação dos brasileiros é justificada, pois a adesão garantirá uma série de benefícios, que vai desde a fase de planejamento da próxima aventura pelo mundo até o retorno para casa. Entre as vantagens estão acessos a lounges, fast track, bagagens extras, milhas que não expiram, ganhos progressivos a cada compra e anuidade que pode chegar a zero.

Milhas multiplicadas

Criado para o mercado brasileiro, o cartão prioriza quem ama viajar e deseja explorar Portugal e os demais países operados pela TAP. Para esse público, os benefícios começam já no momento de compra da passagem. O bilhete com destino para Portugal, adquirido via TAP, tem o seu valor multiplicado por quatro vezes. Isso significa que, para além das milhas acumuladas com a viagem, cada dólar gasto no site flytap.com gera também a acumulação direta de quatro milhas no programa TAP Miles&Go. Essa mesma dinâmica vale para voos em mais de 1.300 destinos em todo o mundo operados pela TAP, Star Alliance e outros parceiros aéreos da companhia portuguesa.

No quesito consumo cotidiano, o cartão TAP BTG Pactual Black tem modelos de conversão em milhas altamente vantajosos. Em compras nacionais, por exemplo, cada dólar utilizado permite a aquisição direta de 2,5 milhas e, para as compras internacionais, a proporção vai a 3,5 milhas por dólar. Há ainda um bônus extra de 45 mil milhas oferecido para quem atinge a meta de gastos de R$ 60 mil na soma das 3 primeiras faturas.

Casal viajando por Londres Divulgação/TAP Mais espaço e conforto na classe executiva Divulgação/TAP Milhas permitem voos para vários destinos, como Paris, na França Westend61 Fotogaleria Casal viajando por Londres Divulgação/TAP

Outro diferencial para o mercado de fidelidade está no fato de que as milhas adquiridas ao longo do tempo pelo titular do crédito não expiram enquanto o cartão estiver ativo. Há ainda uma vantagem extra, que permite que 20% das milhas possam ser direcionadas para subir de nível no programa TAP Miles&Go e alcançar milhas status, no limite de até 15.000 milhas por ano. Dessa forma, ao privilegiar o novo cartão TAP BTG Pactual Black, os clientes têm viagens por preços inferiores ou até sem custos e alto padrão de comodidade, que começa antes do embarque.

De posse do cartão, e sempre que viajar com a TAP, o viajante pode acessar os Lounges TAP em Lisboa três vezes por ano com acompanhante e o LoungeKey, presente em mais de mil salas ao redor do mundo, por quatro vezes anuais. A entrada na Sala Vip Mastercard no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, é ilimitada. Além de 10% de desconto no acesso ao Terminal BTG Pactual, espaço exclusivo do banco no aeroporto de Guarulhos. O despacho das bagagens também é facilitado. Por ano, há o direito a três fast track, via rápida com prioridade no controle de segurança, e duas malas gratuitas de até 23 quilos nos voos operados pela TAP.

Somam-se a essa lista, as recompensas da bandeira Mastercard, que incluem seguro de viagem, proteção de bagagem, concierge, ofertas e o programa Mastercard Surpreenda, cujos pontos podem ser trocados por produtos e serviços de empresas parceiras. Quando se trata das taxas de anuidade, o novo cartão tem um plano especial de desconto progressivo. A cada R$ 1 mil de gastos há uma dedução de R$ 10 na contribuição anual, que pode sair de graça ao final do período.

O processo para que os clientes TAP BTG Pactual Black possam usufruir de tudo isso é simples. Basta associar o número de conta TAP Miles&Go durante o processo de emissão do bilhete quando fizer uma reserva TAP. Outro detalhe relevante é pedir o cartão de crédito com o mesmo nome usado nos documentos de viagem, como passaporte e carteira de identidade.