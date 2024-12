Brasileiro agride segurança de consulado em Lisboa, que é levado para hospital

Violência ocorreu às 9h20 desta quinta-feira (12/12). Segundo o cônsul-geral, tudo já foi resolvido, inclusive com a família do brasileiro. Segurança agredido está bem.

Um cidadão brasileiro agrediu, na manhã desta quinta-feira (12/12), um segurança do Consulado do Brasil em Lisboa, que foi levado para um hospital, mas está bem e em casa. A violência ocorreu às 9h20, conforme confirmou o órgão ao PÚBLICO Brasil. O homem mora na França e veio a Portugal para assistir ao show da cantora Luísa Sonza, no último fim de semana. Desde então, deixou de ter contato com a família.

O agressor havia comparecido ao consulado na quarta-feira (11/12) em busca de assistência, mas os serviços já estavam encerrados. Ele retornou à representação brasileira nesta quinta, demonstrando “um elevado grau de nervosismo”. Os funcionários do consulado acreditam que ele passou a noite na rua.

Segundo o cônsul-geral do Brasil em Lisboa, embaixador Alessandro Candeas, tudo foi resolvido prontamente. Ele mesmo falou com a família do agressor para relatar o acontecido. Os atendimentos no consulado são feitos por meio de agendamento, de forma a evitar filas e agilizar as respostas aos serviços. São muitas as demandas diárias, que vão da emissão de passaportes e procurações até autorizações de crianças para viagens.

Neste ano, para garantir a segurança dos funcionários do consulado, o então cônsul-geral, Wladimir Valer Filho, instalou no prédio, situado no Chiado, coração da capital portuguesa, uma máquina de scanner. Todas as pessoas que entram no local deveriam ser obrigadas a passar por detectores de metais. No entanto, a máquina não está funcionando. O consulado de Lisboa tem sob a sua alçada mais de 300 mil brasileiros registrados oficialmente pelas autoridades portuguesas.

O consulado informa que todos os agendamentos para os serviços disponibilizados pelo órgão podem ser feitos “diretamente, sem intermediários e de maneira prática” por meio do sistema online e-consular. Também é possível, em caso de dúvidas, enviar um email para cg.lisboa@itamaraty.gov.br, que um agente consular entrará em contato. A digitalização dos serviços foi um caminho para pôr fim às enormes filas que se formavam diariamente em frente ao consulado.

