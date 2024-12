Apenas o Chega se posiciona no Parlamento contra professores formados no Brasil

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Depois de reunirem 615 assinaturas em uma petição, professores formados no Brasil que reivindicam o direito de darem aulas nas escolas de Portugal foram ouvidos, nesta quinta-feira (12/12), na Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República. Eles pedem aos parlamentares que seja feita uma recomendação ao Governo português para o reconhecimento das habilitações obtidas do outro lado do Atlântico, de forma que possam lecionar do primeiro ao 12º ano do ensino fundamental.

Dos cinco deputados presentes, apenas um se posicionou contra o pleito dos professores formados no Brasil: Gabriel Mithá Ribeiro, do Chega. Ele apresentou quatro razões para que haja impedimento aos professores brasileiros em Portugal. A primeira: “Não é razoável propor uma concorrência aberta entre um país com 11 milhões de habitantes e um país com mais de 200 milhões”. A segunda: uma inundação de docentes brasileiros seria um entrave ao aumento de salários locais pelo excesso de oferta.

Como terceiro motivo para a sua contrariedade, o deputado do Chega alegou qualidade mais baixa na formação dos professores brasileiros, pois o ensino de Portugal “está a ser destruído por uma política de imigração errada”. Por fim, ele disse discordar do direito de brasileiros nas salas de aula, porque “a empatia dos conceitos em História, Língua Portuguesa, Filosofia e outras disciplinas depende muito de se nascer e viver com a identidade do país”.

Já a deputada Ângela Almeida, do PSD, propôs integrar as propostas dos professores brasileiros à revisão do estatuto da carreira de docente, que o governo prevê realizar. As representantes do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua, e do Livre, Filipa Pinto, concordaram com a proposta, por considerarem que pode ajudar a resolver a situação de milhares de estudantes portugueses que estão sem professores em algumas disciplinas.

A deputada do Partido Socialista (PS), Palmira Maciel, apresentou uma posição mais cautelosa. Ela quer entender se uma lei que facilite o reconhecimento das habilitações de profissionais formados no Brasil pode entrar em choque com os compromissos que Portugal assumiu com a União Europeia (UE).

Chamados pelo governo

Segundo o capixaba Daniel Abreu, 32 anos, o primeiro nome a constar na petição e responsável pela apresentação da proposta dos professores à comissão do Parlamento, os efeitos da discussão sobre o tema surgiram antes mesmo da presença deles na Assembleia da República. “Na semana passada, recebemos um convite do Ministério da Educação para sermos ouvidos no sentido de entender qual é a situação e como pode resolver o problema”, contou.

O convite foi feito depois de a audiência na Comissão de Educação e Ciência ter sido marcada. “Estamos há três anos tentando ser recebidos pelo ministério para apresentar nosso problema. Chegamos a escrever para o Presidente da República e para o primeiro-ministro, mas a resposta que vinha era da Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE)”, afirmou Abreu, que é professor de português e espanhol. A DGAE é o órgão que tem barrado os docentes formados no Brasil em Portugal.

Abreu acredita que a entrada na carreira de professor de pessoas com diplomas brasileiros vai ajudar o Executivo a cumprir suas promessas de melhorias na educação do país, inclusive com a inclusão de mais alunos no sistema. “O nosso pleito vai ao encontro do plano Mais Aulas, Mais Sucesso, do governo”, afirmou.