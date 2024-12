O desgaste da democracia na Madeira e a falta de candidatos naturais a Belém

Sónia Sapage modera o episódio desta semana com São José Almeida, Maria Lopes e David Santiago.

Passou mais uma semana desde o nosso último episódio e voltamos a ter o tema das eleições presidenciais em cima da mesa — tem havido novidades a um ritmo quase semanal. Desta vez, vamos falar de Paulo Portas que, de acordo com uma notícia do PÚBLICO, pondera concorrer a Belém. Já concorreu a presidente da Câmara de Lisboa, a primeiro-ministro e agora pode candidatar-se ao mais elevado cargo da nação.

Pedro Adão e Silva referia-se a esta profusão de interessados como o "milagre da multiplicação de candidatos" e tentou justificar o milagre com a falta de um “candidato natural”.

Começámos o ano com uma crise na Madeira, tivemos eleições pelo meio e tudo acaba da mesma forma: com uma crise política na Madeira. O Governo não tem orçamento e não tem a confiança da maioria, mas a oposição também não consegue fazer o seu caminho. O actual líder do PSD recusa demitir-se e acha que volta a ganhar se houver eleições. Que solução haverá para a Madeira?

A conversa termina com o último debate quinzenal do ano e o Público & Notório.