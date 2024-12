Motorista do “vice” da AR do Chega fez 400 horas extras acima do limite legal anual

O motorista do vice-presidente da Assembleia da República (AR), Diogo Pacheco Amorim, do Chega, apresentou para pagamento 600 horas de trabalho extraordinário, 400 acima do limite legal anual, avança a SIC.

A contabilização consta de um parecer da Direcção Administrativa e Financeira do Parlamento, ao qual o órgão de comunicação mencionado teve acesso. O motorista terá contabilizado 602 horas extraordinárias para além das sete horas diárias de trabalho, uma média de 19 horas por semana a mais.

O mesmo parecer sublinha que "os assistentes operacionais parlamentares que desempenhem funções de motorista podem ultrapassar as 100 horas anuais de trabalho suplementar até ao máximo de 200 horas, mediante autorização do Secretário-Geral".

O gabinete do deputado do Chega, questionado pela SIC, explicou que Diogo Pacheco Amorim "vive fora de Lisboa" e "prescindiu do subsídio de deslocação a que tinha direito". O serviço é, por isso, usado, quando o vice-presidente da AR "além das suas funções, e são várias as que tem de desempenhar durante o fim‑de‑semana e feriados, tem também funções de representação em nome do senhor presidente da Assembleia da República, sempre que solicitado, várias delas decorrendo, também, ao fim‑de‑semana e feriados".

O regulamento de utilização de viaturas do Estado estabelece que o uso de veículos de representação é limitado ao desempenho de actividades próprias e no âmbito de competências, excluindo fins particulares.

Por ter sido excedido o número de horas extraordinárias, o assunto já terá sido remetido ao Conselho de Administração do Parlamento. Não se sabe, contudo, se Diogo Pacheco Amorim recebeu parecer favorável para ultrapassar o número de horas extra do serviço, nem se será obrigado a justificá-las.