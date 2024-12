Governo quer que famílias de acolhimento sejam elegíveis para candidatura a adopção

O Governo pretende que as famílias de acolhimento possam ser elegíveis na candidatura à adopção e vai criar um grupo de trabalho de avaliação do sistema de protecção das crianças e jovens em perigo.

O grupo de trabalho irá avaliar também os regimes jurídicos da adopção, do apadrinhamento civil e do acolhimento familiar e o funcionamento das Comissões de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ), devendo propor alterações legislativas no sentido da simplificação de procedimentos.

Segundo informação do Governo enviada, esta quinta-feira, à agência Lusa, "o objectivo é, sempre em nome do superior interesse da criança, diminuir o número de casos de institucionalização, privilegiando a medida de acolhimento familiar".

A intenção de avaliar os regimes de adopção e do acolhimento familiar já havia sido anunciada pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, em 15 de Novembro no parlamento, tendo, entretanto, avançado uma campanha nacional do Governo para aumentar o número de famílias de acolhimento.

A legislação actual define que para poder candidatar-se a responsável pelo acolhimento familiar, a pessoa ou família não podem ser candidatos à adopção, mas vários partidos levam, esta quinta-feira, a discussão no Parlamento uma série projectos de lei e projectos de resolução para que a família de acolhimento possa ser candidata à adopção da criança que recebe temporariamente.

Os projectos de lei são da Iniciativa Liberal (IL), Bloco de Esquerda (BE), partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), Chega, e Livre.

O projecto de resolução do CDS-PP recomenda ao Governo que altere a lei para permitir que famílias de acolhimento sejam candidatas à adopção, enquanto o projecto de resolução do BE recomenda que haja formação específica tanto para famílias de acolhimento como de candidatos à adopção para a adopção de crianças mais velhas.

Tal como está definido no decreto-lei, o acolhimento familiar é uma medida de promoção dos direitos e de protecção das crianças e jovens em perigo e consiste na atribuição de uma criança ou jovem a uma pessoa ou família de confiança.

O objectivo é que as crianças ou jovens, quando retirados à família biológica, estejam integrados em meio familiar em vez de colocados em regime institucional.

O pressuposto é que os menores sejam posteriormente reintegrados junto das famílias de origem ou, no caso de isso não ser possível, preparados com vista à sua adopção ou para viverem autonomamente.