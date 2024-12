Governo lança assistente virtual em 12 línguas no portal Gov.pt

O Governo vai disponibilizar no site Gov.pt, portal único dos serviços digitais, um assistente virtual capaz de falar em 12 línguas. O anúncio foi feito pela ministra da Juventude e da Modernização, Margarida Balseiro Lopes, numa conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros. A novidade chegará "até ao final do ano". O anterior Governo tinha lançado um assistente virtual no site ePortugal, mas apenas em português.

As metas anunciadas esta quinta-feira integram o Plano de Acção 2025-2026 da Estratégia Digital Nacional aprovado em Conselho de Ministros. O plano inclui uma aposta na inclusão digital dos idosos e a utilização segura dos serviços públicos digitais, distribuindo conteúdos pedagógicos pelos Espaços Cidadão, como antecipou o PÚBLICO. Uma estratégia que Balseiro Lopes diz estar "alinhada com a década digital de 2030 e as metas e objectivos europeus", diz.

De acordo com a governante, a Estratégia Digital Nacional terá um investimento de 355 milhões de euros. Neste valor não está contabilizado o valor da iniciativa da Agência Nacional para a Inteligência Artificial (IA), uma vez que essa agenda vai ser apresentada no primeiro trimestre de 2025. Destes 355 milhões de euros, 127 milhões de euros são PRR [Plano de Recuperação e Resiliência], o Connecting Europe Facility são 217 milhões de euros, sete milhões de euros do Pessoas 2030 e 2,5 milhões de euros do Orçamento do Estado, detalhou.

Durante a apresentação das medidas que integram a estratégia, a ministra da Juventude e Modernização disse estar também preocupada com a desigualdade de género. "Não podemos ter a transformação digital sem contar com as mulheres", vincou. De acordo com os dados citados pela governante, por cada cinco homens a trabalhar nas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) existe apenas uma mulher. Por isso, uma das metas é que em 2030 especialistas em tecnologias de informação e comunicação constituam 7% da população empregada e pelo menos 30% sejam mulheres. Entre as metas para 2030 está também o objectivo de garantir competências digitais básicas a "80% das pessoas", entre os 16 e os 74 anos. Actualmente, segundo a ministra, 44% das pessoas têm este nível de competências.

O Governo quer ainda conseguir a cobertura de 100% de território nacional de áreas povoadas pelas redes de alta velocidade em 5G. "Actualmente temos 98%", informa a ministra. Também a cibersegurança será uma prioridade. "Uma das acções é a criação de uma bolsa de horas para garantir todo o apoio técnico necessário para garantir que toda a Administração Pública tenha meios" para enfrentar um ataque cibernético.

Notícia corrigida: Onde se lia "ePortugal" lê-se agora "Gov.pt".