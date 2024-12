Gouveia e Melo despede-se da Marinha com o Príncipe Perfeito na Revista da Armada

Edição de Dezembro da publicação mensal discorre sobre os feitos do almirante e termina com uma ilustração em que Gouveia e Melo surge lado a lado com o rei conhecido como Príncipe Perfeito.

Henrique Gouveia e Melo está de saída da chefia da Marinha e, a crer na edição de Dezembro da Revista da Armada, sai em grande. O chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA) termina o mandato iniciado a 27 de Dezembro de 2021 no próximo dia 27, sendo que Gouveia e Melo já comunicou aos seus pares que não pretende ser reconduzido no cargo.

Assim, naquela que é a última edição da publicação mensal da Marinha com Gouveia e Melo como seu chefe é feito um balanço destes três anos de mandato. É não apenas referido aquilo que foi feito durante a liderança de Gouveia e Melo, e que surge caracterizado como “três anos de transformação”, como também a situação em que o almirante deixa a Marinha.

“Transformação” é, aliás, uma expressão usada duas vezes logo no editorial que abre a publicação e que é assinado pelo próprio Gouveia e Melo. Em jeito de despedida, o almirante mostra um sentimento de dever cumprido: “Quando me aproximo da última faina, sinto-me tranquilo e confiante porque vou deixar o navio pronto, focado, útil, significativo e tecnologicamente mais preparado para enfrentar uma nova navegação”, escreve.

Possivelmente porque o próprio se prepara para embarcar num novo desafio – segundo a SIC Notícias, Gouveia e Melo, após sair da Marinha, ficará na reserva para anunciar, em Março ou Abril do próximo ano, a sua candidatura à Presidência da República -, a revista termina com uma ilustração em que Gouveia e Melo surge ao lado do rei D. João II, conhecido pelo cognome Príncipe Perfeito e pela expansão marítima.

Na legenda da ilustração, arrisca-se a previsão de que “se D. João II visse os drones, a Inteligência Artificial e a tecnologia que hoje” a Marinha tem, “certamente não hesitaria em trocar ideias com o almirante”.

O Observador refere que esta publicação centrada no almirante suscitou críticas na Marinha, ao passo que também no campo político houve já mostras de desagrado com críticas à utilização de uma revista oficial de um dos três ramos das Forças Armadas para efeitos de propaganda destinada a promover Gouveia e Melo.

A publicação oficial da Marinha Portuguesa não devia ser reduzida a panfleto de pré-campanha presidencial de Gouveia e Melo.



PS: aconselho a leitura do texto que acompanha a ilustração em que se explica que os feitos do Almirante despertariam o interesse de D. João II. https://t.co/ntod4Dq9OU — Fabian Figueiredo ?? (@ffigueiredo14) December 12, 2024

Paulo Muacho, deputado do Livre, questiona, na rede social X, se “é a revista da Armada ou é já um folheto de pré-campanha” e o líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Fabian Figueiredo, defende que “a publicação oficial da Marinha Portuguesa não devia ser reduzida a panfleto de pré-campanha presidencial de Gouveia e Melo”.