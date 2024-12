Autárquicas: João Paulo Correia é o candidato do PS à Câmara de Vila Nova de Gaia

O ex-secretário de Estado da Juventude e do Desporto João Paulo Correia é o candidato do PS à Câmara de Gaia nas eleições do próximo ano. José Manuel Ribeiro, de Valongo, será candidato à Maia.

O nome do ex-secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, foi aprovado pela Comissão Política Concelhia do PS, esta quarta-feira à noite, como candidato do partido à Câmara de Vila Nova de Gaia nas próximas eleições autárquicas, tal como o PÚBLICO noticiou no início de Novembro. O actual autarca socialista daquele concelho, Eduardo Vítor Rodrigues, está a cumprir o seu terceiro mandato, não podendo recandidatar-se.

João Paulo Correia diz que, nos últimos meses, tem recebido diariamente "o incentivo, apoio e confiança de inúmeros gaienses", tendo chegado o momento de responder ao apelo. "Sinto-me preparado, determinado e motivado para trabalhar pelo futuro de Gaia e dos gaienses", garantiu, em declarações à Lusa.

O socialista, que entre 2013 e 2022 liderou a União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, em Vila Nova de Gaia, sublinhou que teve e tem uma relação de proximidade com as pessoas e as instituições. Além disso, João Paulo Correia considerou ter "provas dadas" em funções públicas exigentes, referindo-se ao desempenho de presidente da união de freguesias, secretário de Estado e deputado.

E acrescentou: "Vila Nova de Gaia é a minha terra, o concelho que represento e defendo na Assembleia da República e que sempre procurei prestigiar".

Dizendo ter pela frente o maior desafio da sua vida política, o candidato destacou que Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, é o terceiro concelho mais populoso do país, entendendo que a "sua grandeza socioeconómica e preponderância política impõem máxima ambição".

O socialista vincou que esta sua candidatura será construída "com e para os cidadãos de todas as gerações, territórios e comunidades".

João Paulo Correia, deputado na Assembleia da República e líder da concelhia socialista de Vila Nova de Gaia, nasceu no Porto, em 1976, e é licenciado em Organização e Gestão de Empresas na Universidade Lusófona do Porto.

Entre 2005 e 2008, o socialista foi adjunto e chefe de gabinete do Governo Civil do Porto e, entre 2008 e 2009, assessor e chefe de gabinete da Secretária dos Transportes. Além disso, entre 2011 e 2013, João Paulo Correia foi adjunto do presidente da Câmara Municipal de Matosinhos e, entre 2015 e 2022, vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS (GPPS).

Autarca de Valongo em fim de mandato candidata-se à Câmara da Maia

Outro nome que também já faz parte da lista de candidatos do PS às câmaras do distrito do Porto é o de José Manuel Ribeiro. O actual autarca de Valongo, também a cumprir o seu último mandato naquele concelho, será o candidato do partido à Câmara da Maia, actualmente liderada pelo social-democrata António Silva Tiago. Em comunicado citado pela Lusa, o PS/Maia defende que “José Manuel Ribeiro é o candidato ideal para liderar uma candidatura inspiradora e vencedora em 2025”. O nome de José Manuel Ribeiro foi aprovado com 33 votos favoráveis e um em branco.

O PS da Maia demonstra esperança nesta candidatura, sublinhando que os maiatos “anseiam há muito tempo, por uma mudança na Maia, face ao indisfarçável cansaço" de quem "governa ao longo dos últimos 47 anos”.

“Depois de quase 50 anos de uma governação municipal pela mão das mesmas famílias político-partidárias, é chegado o tempo de iniciar um novo ciclo de governação com um presidente da câmara que lidere efectivamente o município da Maia e nos inspire todos os dias para irmos muito mais longe”, lê-se.

Segundo o PS da Maia, José Manuel Ribeiro “é um autarca reconhecido no país e no estrangeiro pelo rigor e transparência da sua gestão, pela visão e capacidade de transformação que conseguiu imprimir no terreno, e pela forma como resgatou a alma e a identidade da comunidade que o elegeu”.

Além de presidente da Câmara de Valongo, é actualmente presidente do Conselho de Administração da LIPOR (Associação de Municípios para a Gestão Sustentável de Resíduos do Grande Porto) e do Conselho Executivo da Associação de Municípios - Corredor do Rio Leça, tendo também já presidido ao Conselho Executivo da Associação de Municípios - Serras do Porto.

O autarca é ainda presidente da Rede Portuguesa de Municípios Participativos, membro do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Conselheiro Político da United Cities and Local Governments e ainda o actual presidente da Delegação Portuguesa no Comité Europeu das Regiões em Bruxelas.

As eleições autárquicas deverão ocorrer entre Setembro e Outubro do próximo ano.