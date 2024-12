Junta de Braga organiza ceia de Natal para quem está sozinho em casa

O jantar de Natal em São Victor destina-se aos habitantes que vivem sozinhos ou não têm com quem passar a consoada. As inscrições podem ser feitas na junta, por telefone ou por email.

A Junta de Freguesia de São Victor, em Braga, anunciou nas redes sociais que está a organizar uma ceia de Natal na noite de 24 de Dezembro para os habitantes que vivem sozinhos, não têm família ou não têm com quem passar a quadra natalícia.

“Para que o espírito do Natal chegue a todos os corações, a Junta de Freguesia de S. Victor irá realizar a Ceia de Natal para pessoas sozinhas e/ou sem retaguarda familiar. Se o Natal é a festa da Família, queremos proporcionar uma noite de espírito fraterno a todos quantos poderiam ficar privados de sentir a magia do Natal”, escreveram no Facebook.

A ceia, explica ao P3 o presidente Ricardo Jorge Silva, acontece desde 2019 para “substituir ou complementar o ambiente familiar, a magia do Natal e o espírito de alegria aos fregueses em situação de isolamento social”.

A junta não tem dados sobre o número de pessoas que, neste momento, vivem sozinhas nesta localidade, mas dada a proximidade e contacto frequente com a população percebeu que são cada vez mais. Segundo Ricardo Jorge Silva, são habitantes com mais de 50 anos e vivem em áreas de maior densidade populacional, nomeadamente perto do centro comercial Braga Parque e da empresa Makro.

O jantar será no auditório da junta de freguesia de São Victor e será servido entre as 19h e as 21h de 24 de Dezembro.

Os interessados podem inscrever-se nas instalações desta entidade, entre as 9h e as 17h, ligando para o número 253 274 815 ou enviando email para geral@juntasvictor.pt.

“Neste momento, temos cerca de 12 inscrições e são quase tantos homens como mulheres. Pelo menos quatro destas pessoas já vieram à ceia de Natal em anos anteriores”, destaca o autarca.

O jantar, afirma, é gratuito e não há limite de inscrições. Apesar de o auditório só ter capacidade para 50 pessoas, o responsável pela junta garante que dará resposta se o número de interessados for superior.

“Temos condições para acolher as pessoas. A nossa primeira obrigação é trabalhar com os fregueses de São Victor, mas também estamos disponíveis para acolher outras pessoas da região”, esclarece Ricardo Jorge Silva.

Além das entradas e sopa, adianta o presidente, não faltará o bacalhau e as tradicionais sobremesas de Natal nesta ceia solidária. O menu é confeccionado pelos voluntários da junta de freguesia e, como habitual, os doces que sobrarem são doados às pessoas para que não haja desperdício alimentar.