Para fugir à guerra na Ucrânia, Duda acabou preso numa montanha. O gato salvou-lhe a vida

Mais de uma dúzia de homens trabalharam na operação de resgate de Vladislav Duda, de 28 anos, que foi retirado de uma ravina com o seu gato Peach.

O homem ucraniano, que tentava fugir da guerra no seu país para a Roménia, ficou retido numa ravina de 400 metros em Maramures, sujeito a temperaturas negativas, que foram apaziguadas pelo animal.

Vladislav foi encontrado “ensopado e gelado”, em estado de severa hipotermia, mas, quando desapertou o casaco, apareceu Peach: “O gato estava quente e estava a aquecê-lo... por isso, salvou-lhe a vida”, referiu o director da operação à Associated Press.

E quando lhe perguntaram se estava bem, a resposta foi: “Estou feliz porque o meu gato está vivo. Deus deu-me a oportunidade de ter uma nova vida. O melhor é que o meu gato está aqui comigo.”

Vladislav e Peach tinham ficado sem comida quatro dias antes do salvamento e o animal já estava a mostrar sinais de subnutrição. Recorreram a neve derretida para sobreviver.

“Parece um sonho. Depois de tudo o que passámos, só queria que fôssemos encontrados e sobrevivêssemos. O Peach manteve o meu coração e a minha fé vivos.”

Para salvá-los, a equipa de resgate tentou, inicialmente, enviar um helicóptero, mas devido às perigosas temperaturas e visibilidade reduzida teve que acabar por atravessar a densa neve das montanhas, com temperaturas de dez graus negativos, numa operação que durou mais do que cinco horas.

Vladislav está a receber tratamento médico num centro de refugiados ucranianos na Roménia, que acolhe muitos dos homens que deixam a Ucrânia numa tentativa de não serem recrutados para o exército. E se Peach foi o único animal a ser salvo, desde que a Rússia invadiu o país, em 2022, mais de 160 homens já tiveram de ser salvos nesta região. 16 foram encontrados mortos.

No início deste ano, a Ucrânia baixou a idade de recrutamento dos 27 para os 25 anos, numa tentativa de fortalecer a resposta à Rússia, aumentando o número de civis que o exército pode mobilizar para as fileiras no âmbito da lei marcial, em vigor desde o início da guerra.

Pelo menos 80 mil soldados abandonaram, desde Fevereiro de 2022, as suas unidades. Muitos cidadãos fugiram do país para não terem de integrar o exército. Vladislav, que era jornalista na Ucrânia, foi mais um deles. Apesar do imprevisto, está a salvo: “O meu Peach manteve-me vivo. Tivemos medo de toda a gente quando estávamos a fugir. Não queria ser mandado de volta para lutar uma luta que não é nossa.”