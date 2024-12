Ser Voluntário… no Banco Alimentar

Existem 21 Bancos Alimentares em Portugal, congregados numa federação nacional, uma rede de combate ao desperdício e de ajuda a milhares de famílias. Os Bancos Alimentares são instituições ao serviço de outras instituições que lutam contra a pobreza e garantem apoio social por todo o país; não distribuem diretamente produtos a pessoas que requerem apoio, mas fornecem alimentos a instituições sociais, conferências vicentinas, grupos sócio-caritativos e outras entidades que, com grande proximidade, entregam refeições confecionadas e cabazes de alimentos a famílias comprovadamente carenciadas que conhecem e acompanham, abrangendo já a distribuição total mais de 380.000 pessoas.

A maior parte do trabalho dos Bancos Alimentares é assegurado por voluntários, que, de forma comprometida e organizada, aderem seja de forma regular ou pontual, dedicando o seu tempo a esta causa.

Ainda no passado fim de semana, mais de 40 mil voluntários de todas as idades e com motivações diversas participaram a título voluntário em mais uma grande campanha de recolha de alimentos, em supermercados e hipermercados, apoiando nos transportes, na triagem ou na arrumação. Constituíram, assim, uma rede social real onde o elo de ligação é a participação cívica comprometida na construção de uma sociedade mais solidária e coesa. O compromisso é decisivo para o êxito desta grande operação que envolve a presença em mais de duas mil lojas, o transporte para 21 armazéns e a triagem de mais de dois milhões de quilos de alimentos em apenas 48 horas.

Mais do que apenas angariar alimentos básicos, estas campanhas do banco alimentar incentivam a partilha de tempo e bens com as pessoas que não têm alimento à sua mesa e sensibilizam para as carências alimentares que afetam muitas famílias. Um exemplo incrível da capacidade da sociedade civil para minorar carências, dando uma resposta de emergência em pouco tempo.

Existem várias delegações do Banco Alimentar espalhadas por todo o país, pelo que é uma oportunidade de participação enquanto voluntário num movimento nacional e que envolve a participação de milhares de outras pessoas!

Contactos Banco Alimentar

Local: nacional (várias delegações pelo país)

Contacto: ba.federacao@bancoalimentar.pt

Em colaboração com a Bolsa do Voluntariado da ENTRAJUDA