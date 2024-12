O inverno bate à porta com festa das bruxas, humor e espetáculos musicais: um convite para sair de casa

Quer saber a boa do findi? O PÚBLICO Brasil preparou um roteiro especial para você neste fim de semana.

O fim de semana com a última lua cheia do ano está carregado de opções para quem quer boa diversão. A chamada Lua Cheia Fria, que anuncia a chegada do inverno, é inspiração para um passeio noturno. Se estiver em Lisboa, as vistas dos miradouros da cidade oferecem essa beleza. Mas será possível admirá-la em vários pontos do país. Em Montalegre, além da lua, terá mais uma edição da Festa do Diabo.

As sugestões deste fim de semana trazem dois momentos com o Coletivo Gira, na sexta-feira e no domingo, sendo que, neste dia, as meninas do samba se apresentam com o Trio Move em um evento gratuito no Musicbox.

Quando não é Fábio Porchat, é Gregório Duvivier quem circula por Portugal. Ele e outros integrantes do Porta dos Fundos apresentam o espetáculo de improvisação Portátil.

O Espaço Cultural Braço de Prata traz uma série de eventos, sendo o maior deles a Feira Cultural, que abre as portas no domingo. A festança tem como objetivo angariar fundos para o próximo carnaval de rua em Lisboa, que ainda não conta com o aval da Câmara Municipal. Veja reportagem no PÚBLICO Brasil.

Sexta-feira, 13 de dezembro

Sempre que um dia 13 cai numa sexta-feira, tem festa das bruxas em Montalegre, extremo Norte de Portugal, divisa com a Galícia. A Noite dos Diabos, como também é conhecida, se anuncia como a maior festa de rua de Portugal. A celebração começa, impreterivelmente, às 13h13, com uma vasta e diversificada programação, uma imersão no mundo mágico do misticismo.

O auge acontece ao anoitecer, junto ao castelo da vila, com o Esconjuro da Queimada, sendo que a animação continua noite adentro com atuações na praça do município e nas ruas contíguas, diversão que chegar até às 7h do dia 14. Entre os eventos da noite, às 22h45 é realizado o espetáculo piromusical A Redenção das Bruxas, no palco castelo.

A animada festa comandada pelas meninas do Gira Coletivo começa às 20h e vai até à meia-noite. No cardápio de atrações da noite, a cantora portuguesa com raízes no Brasil Sofia Moreira, que canta, no repertório, jazz, fado e música popular brasileira (MPB). No intervalo da roda de samba do Gira, o som fica por conta do DJ Swingueiro. Na Casa da Gira, Praça David Leandro Silva, 22, Marvila.

Sábado, 14 de dezembro

A Fábrica Braço de Prata recebe um evento para os amantes da música brasileira e de fusões de estilos musicais. A noite será dividida em duas partes: às 22h tem o Outcontrast, um duo formado por Tainah (cantora e compositora) e Jelber Oliveira (pianista e acordeonista). Juntos, eles interpretarão clássicos da MPB, jazz, blues, world music e pop com um toque único de alto contraste! Jelber Oliveira, que já fez parte das bandas de Beto Guedes e Lô Borges, fundadores do movimento Clube da Esquina, será acompanhado por Márcio Dhiniz e Fábio Casmore.

A partir das 23h tem o Sarau da Laya, que traz como convidados Morena Rosa, Bárbara Eugênia e o DJ e produtor Nikology para uma reunião de música vibrante e experimental. A noite promete uma fusão entre o Brasil e o mundo, com sons alegres e sensuais, usando diferentes suportes como computador, violão, teclados e até a capela, criando uma experiência sonora de experimentos retrofuturistas.

Domingo 15 de dezembro

Começa a quinta edição da Feira Cultural Braço de prata, que seguirá até 19 de janeiro. O evento promete uma imersão na rica diversidade cultural do Brasil. Com foco na solidariedade e na arrecadação de fundos para o carnaval de rua de Lisboa 2025, a feira será um ponto de encontro para todos que apreciam o espírito de coletividade.

Esta feira é indicada para os amantes do Brasil e do samba e para aqueles que acreditam que a sociedade precisa de momentos de catarse coletiva e diversão. A partir das 13h. Serão 11 atividades entre ateliês, concertos, teatro, roda-de-coco, debates, aulas para adultos e crianças. Rua do Material de Guerra 1 Marvila, autocarros 728 e 714. Estacionamento gratuito.

No Musicbox, em Lisboa, a partir das 18h, tem festa de apresentação do disco Free Baile, segundo álbum do trio Move. Com um português e dois brasileiros, o Move foi eleito grupo de jazz do ano em Portugal. Leia reportagem no PÚBLICO Brasil. O Move se une ao Coletivo Gira em um baile, em que convidam todos a dançar. O Music Box fica na Rua Nova de Carvalho, 24, Lisboa, também conhecida como Rua Rosa.

No auditório Aula Magna da Universidade de Lisboa, tem Portátil, espetáculo de improviso do coletivo brasileiro Porta dos Fundos. São 10 anos na estrada, sendo visto por mais de 100 mil pessoas entre Brasil e Portugal. Desta vez, a apresentação contará com Gustavo Miranda, Luciana Paes, João Vicente de Castro e Gregório Duvivier e com o músico e sonoplasta Andrés Giraldo.

O Porta dos Fundos promete uma experiência teatral única. Cada apresentação tem uma nova história, totalmente improvisada, a partir de memórias de alguém da plateia. Às 21h30, no Aula Magna. No dia 22 de dezembro haverá nova apresentação.

O grupo Viva o Samba se apresenta no espaço Mirari, em Alcântara, Lisboa. A festa começa às 14h. Ingressos antecipados a 10 euros e a 15 euros na porta. O grupo de sambistas traz no vasto repertório mais de 100 anos de sambas, com composições do início do século XX aos dias atuais.