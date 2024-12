Helena não é uma "pessoa abstracta" – nós também não

"Caros membros do Tribunal, a criança neste retrato chama-se Helena. Ela não é uma ‘pessoa abstracta’, como alguém tentou fazer-vos crer. Ela, assim como o impacto das alterações climáticas, é bastante real." As palavras são da advogada Jan Yves Remy, uma das representantes legais da pequena ilha caribenha de Santa Lúcia, ao mostrar o retrato de uma criança na sua apresentação perante o Tribunal Internacional de Justiça (TIJ).

Nas últimas duas semanas, o TIJ ⎯ o principal tribunal das Nações Unidas ⎯ tem levado a cabo uma verdadeira maratona de audiências, com cem países a apresentarem os seus argumentos sobre as obrigações dos Estados em matéria de alterações climáticas.

"Estas previsões do Armagedão não são ‘riscos abstractos’, elas já estão a acontecer", afirmou Jan Yves Remy, depois de enunciar os impactos das alterações climáticas descritos em diversos relatórios científicos. "Os santa-lucienses vivem com o coração nas mãos no início de cada época de furacões, que, como ouviram das nossas ilhas irmãs nestas audiências, causam uma devastação cataclísmica."

Acompanhar as intervenções perante o TIJ traz o privilégio de ouvir protagonistas de países sobre os quais raramente ouvimos falar. Num mundo dominado pelos poderes económicos e geopolíticos, onde acompanhamos ao minuto as reuniões do G20 ou das instituições financeiras, por vezes falta vontade para abraçar a importância de espaços como os que são tutelados pelas Nações Unidas, onde os países têm a oportunidade de se apresentar como iguais, ainda que as suas vozes nem sempre sejam ouvidas da mesma forma.

Também Portugal, país pequeno que tem a sorte de se localizar na Europa, mas por azar numa das regiões do continente que mais serão afectadas, sabe que os efeitos das alterações climáticas são bastante concretos ⎯ assim como devem ser os direitos das pessoas afectadas. O país focou a sua intervenção oral, apresentada por Patrícia Galvão Teles na mesma tarde que Santa Lúcia, no dever de cooperação internacional, mas não deixou de fora várias referências aos direitos humanos.

Em Haia, na mesma tarde em que se ouviu Portugal e a ilha de Santa Lúcia, também o procurador-geral de Inglaterra e País de Gales, Richard Hermer, tomou a palavra para apresentar a posição do Reino Unido. No entanto, ao invés de reforçar a liderança climática que o país tem reivindicado desde a eleição do novo Governo trabalhista, o representante britânico repetiu argumentos apresentados por outros países desenvolvidos, responsáveis por grandes fatias das emissões de gases com efeito de estufa, desmarcando-se de responsabilidades e afirmando que o TIJ deve restringir-se ao Acordo de Paris ⎯ que, no final das contas, obriga os países apenas a apresentar planos, sem penalizar quem não os cumpre.

"Os principais emissores apregoam os seus actuais esforços nacionais de mitigação, mas, nestes processos, negam as suas significativas emissões históricas cumulativas ⎯ precisamente a conduta que este Tribunal deve abordar", notou a representante de Santa Lúcia.

"Distintos membros do Tribunal, estamos a ver um aumento exponencial da gravidade e da frequência das catástrofes relacionadas com o clima. Devemos tratar o tempo como um recurso valioso, um recurso que não está do nosso lado e que se está a esgotar rapidamente", recordou o jovem jurista Mert Kumru, ao concluir a intervenção dos Países Baixos na manhã de terça-feira. O activista da organização World's Youth For Climate Justice recordou o "trabalho e esforço incansáveis" dos jovens juristas que convenceram os Estados do Pacífico a levar à Assembleia-Geral das Nações Unidas o pedido de parecer consultivo que o TIJ terá que apreciar.

"Que fique registado que foi a juventude que uniu o mundo para lutar contra um desafio comum, um desafio que não discrimina com base na cor nem no credo, um desafio que podemos e devemos ultrapassar. Devemos isso àqueles que virão depois de nós. Obrigado."