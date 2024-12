Rússia apoia ideia de Orbán para um cessar-fogo de Natal na Ucrânia

O Presidente russo, Vladimir Putin, apoia os esforços do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, para conseguir um cessar-fogo de Natal na Ucrânia e uma grande troca de prisioneiros de guerra, disse o Kremlin na quinta-feira, apesar de Kiev ter recusado a ideia.

A invasão russa da Ucrânia em 2022 causou dezenas de milhares de mortos, milhões de deslocados e desencadeou a maior crise nas relações entre Moscovo e o Ocidente desde a crise dos mísseis de Cuba em 1962.

Orbán fez as propostas num telefonema a Putin na quarta-feira, disseram o Kremlin e a Hungria, sem dar mais pormenores.

“A Rússia apoia plenamente os esforços de Orbán para encontrar uma solução pacífica e resolver as questões humanitárias relacionadas com a troca de prisioneiros”, declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

O Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) apresentou à embaixada húngara pormenores sobre uma potencial troca de prisioneiros, disse Peskov .

Pouco depois do telefonema entre Orbán e Putin, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, criticou o líder húngaro por ter minado a unidade do Ocidente. Orbán lamentou o facto de Zelensky ter rejeitado claramente as propostas.

Cessar-fogo na Ucrânia?

O Presidente eleito dos EUA, Donald Trump, também tem insistido em negociações para o fim do conflito e ele próprio prometeu acabar rapidamente com o conflito, mas não deu pormenores sobre a forma de o conseguir.

A 14 de Junho, Putin estabeleceu os seus termos iniciais para o fim imediato da guerra: a Ucrânia deve abandonar a ambição de aderir à aliança militar NATO e retirar as tropas de quatro regiões ucranianas reivindicadas e maioritariamente controladas pela Rússia.

“A Rússia nunca recusou as conversações de paz e declarou repetidamente a sua disponibilidade para as retomar com base nos Acordos de Istambul de 2022”, afirmou Peskov.

Kiev tem insistido que também precisa de garantias de segurança, nomeadamente a adesão à aliança militar da NATO, que impediria a Rússia de utilizar um cessar-fogo para preparar outra invasão. A Rússia tem afirmado que nunca aceitará a adesão da Ucrânia à NATO - ou a instalação de militares da NATO em território ucraniano.