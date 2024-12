Nome do próximo primeiro-ministro francês será conhecido esta sexta-feira de manhã

O Presidente francês Emmanuel Macron adiou para sexta-feira de manhã a escolha de um novo primeiro-ministro, mesmo depois de regressar mais cedo da Polónia, país que visitava nesta quinta-feira.

Macron tinha contado aos partidos que aceitaram ir ao Palácio do Eliseu na terça-feira discutir uma solução de governo que um nome para o primeiro-ministro surgiria nas 48 horas seguintes à reunião, apontando a data da decisão para esta quinta.

Esta tarde, os sinais de que um anúncio podia estar para vir surgiram cedo. Macron, que estava numa visita à Polónia, decidiu regressar a Paris e encurtar a sua estadia ao cancelar a sua visita ao museu da Insurreição na capital polaca de Varsóvia.

No entanto, segundo um comunicado vindo do gabinete presidencial publicado pouco depois de Macron aterrar em Paris, a decisão foi adiada para sexta-feira de manhã.

Depois da aprovação de uma moção de censura e uma subsequente crise política em França com a demissão do governo encabeçado por Michel Barnier, Emmanuel Macron tem acelerado ao máximo o processo da escolha de um novo primeiro-ministro. Caso o anúncio de um novo primeiro-ministro na sexta-feira se confirme, o tempo entre a demissão de Barnier e a nomeação do seu sucessor durará pouco mais de uma semana. A rapidez na escolha pelo Presidente contrasta com os quase dois meses que Macron demorou entre os resultados finais das legislativas, conhecidos a 7 de Julho, e a nomeação de Barnier, a 5 de Setembro.

A crise orçamental, face à falta de um verdadeiro orçamento para 2025, é um ponto que tem acelerado todo o processo de negociações com os partidos, já que a lei orçamental especial que será votada na próxima segunda-feira tem um carácter temporário e obrigará a um novo governo a desenhar um orçamento do estado próprio para o próximo ano.

No entanto, ainda não é claro que base é que o próximo executivo terá na Assembleia Nacional. Nas últimas negociações, o Presidente francês recebeu os partidos mais moderados na esquerda, nomeadamente o Partido Socialista (PS), os Ecologistas e o Partido Comunista Francês, assim como os partidos de centro ligados a Macron e, à direita, Os Republicanos.

Olivier Faure, líder dos socialistas, afirmou ao jornal francês Le Figaro que o partido não iria apoiar um governo “que não seja de esquerda” e afirmou que se um dos seus membros aceitasse entrar num governo desse campo político, ser-lhe-ia “automaticamente” aberto um processo de exclusão do partido. À saída da reunião conjunta dos partidos no Palácio do Eliseu, os Ecologistas também alinharam nesse sentido.

À direita, Os Republicanos, através do seu líder Laurent Wauquiez, comprometeram-se a não derrubar o próximo governo a não ser que aplique o programa da Nova Frente Popular, que formou um bloco eleitoral unido à esquerda nas legislativas de 2024, ou que inclua membros da França Insubmissa, partido membro da Nova Frente Popular que recusou ir às negociações na residência oficial do Presidente francês.