Musk está 190 mil milhões de euros à frente de Bezos e nunca ninguém foi tão rico

ALLISON ROBBERT / VIA REUTERS

O património líquido de Elon Musk subiu para 425 mil milhões de euros esta quarta-feira, segundo avança a Business Insider. O magnata atingiu a marca ao acrescentar 60 mil milhões de euros à fortuna num só dia, depois de as acções da Tesla terem subido 6% e a avaliação da SpaceX também ter aumentado.

O valor que o dono do X ganhou apenas na quarta-feira é maior que o património líquido de todas as outras pessoas na lista de multimilionários, à excepção de Jeff Bezos e Mark Zuckerberg. Ainda assim, Musk está 190 mil milhões de euros à frente do fundador da Amazon.

Para além disso, agora, Elon Musk vale mais do que a grande maioria das empresas públicas norte-americanas, como é o caso da Costco e da Netflix.

A riqueza de Elon Musk é, em grande parte, proveniente do facto de deter 20,5% da Tesla e 42% da Space X. Neuralink, The Boring Company, X Corp (antiga Twitter), são outras fontes de rendimento do empresário sul-africano.

Recentemente, Musk também demonstrou apoiar Donald Trump na sua corrida à presidência norte-americana e, consequentemente, foi nomeado para a co-liderança do Departamento de Eficiência Governamental.

Na quarta-feira, o CEO da Tesla tornou-se a primeira pessoa da história a ultrapassar o patamar dos 400 mil milhões de dólares (cerca de 381 mil milhões de euros) de património líquido, segundo avança a Bloomberg Billionaires Index. O valor que Musk acumulou num só dia é superior à fortuna do vigésimo terceiro do homem mais rico do mundo, Changpeng Zhao, co-fundador da Binance, uma correctora de criptomoedas.

Musk tem, portanto uma fortuna de 425 mil milhões de euros. A título de exemplo, o valor estimado pela ONU para fazer face à devastação e acudir às necessidades dos 3,3 milhões de cidadãos em Gaza e na Cisjordânia são 6283 milhões de euros, portanto cerca de 1,48% da fortuna de Elon Musk.