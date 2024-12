Joe Biden indulta 39 pessoas e comuta as penas de 1500

O Presidente cessante dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou na quinta-feira que ia indultar 39 pessoas condenadas por crimes não violentos e comutar as penas de quase 1500 outras que estavam a cumprir longas penas de prisão.

A decisão surge mais de uma semana depois de o Presidente ter assinado um indulto incondicional para o seu filho Hunter. As autoridades disseram na semana passada que a Casa Branca estava a ouvir os pedidos de Biden para que se estendesse a mesma possibilidade a milhares de pessoas injustiçadas pelo sistema judicial dos EUA.

As comutações na quinta-feira foram anunciadas para aqueles que foram colocados em confinamento domiciliário durante a pandemia de covid-19. Biden afirmou que essas pessoas teriam recebido sentenças mais curtas se fossem acusadas de acordo com as leis, políticas e práticas actuais.

Na semana passada, fontes disseram à Reuters que os perdões que estavam a ser discutidos incluíam pessoas condenadas por crimes não violentos relacionados com drogas e pessoas identificadas por grupos de direitos civis como estando injustamente presos.

“Como presidente, tenho o grande privilégio de estender a misericórdia a pessoas que demonstraram remorso e reabilitação, restaurando a oportunidade de os americanos participarem na vida quotidiana e contribuírem para as suas comunidades, e tomando medidas para eliminar as disparidades de sentenças para infractores não violentos, especialmente aqueles condenados por crimes de drogas”, disse Biden.

O Presidente acrescentou que irá tomar mais medidas nas próximas semanas e que a sua administração continuará a analisar os pedidos de perdão

A Casa Branca afirmou que os indultos concedidos por Biden foram os maiores de sempre num único dia.

O Presidente eleito Donald Trump, que assume o cargo em 20 de Janeiro, disse que iria agir no seu primeiro dia de mandato para perdoar os desordeiros envolvidos no ataque ao Capitólio de 6 de Janeiro de 2021, criando ainda mais expectativas de uma ampla concessão de perdões presidenciais.