Guiné-Bissau: advogado de direitos humanos escondido depois de receber ameaças

Luís Vaz Martins, antigo presidente da Liga Guineense de Direitos Humanos, foi ameaçado depois de denunciar na rádio as ligações do poder político à corrupção e à criminalidade organizada.

O advogado guineense Luís Vaz Martins foi obrigado a esconder-se num lugar seguro por causa das ameaças de morte que recebeu depois de ter denunciado, no habitual programa em que participa na Rádio Capital FM, as teias de corrupção e as ligações ao crime organizado do actual poder político na Guiné-Bissau.

Antigo presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos (LGDH) e actual presidente da comissão de direitos humanos da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau, Luís Vaz Martins foi alvo em 2021 de um alegado atentado, quando um automóvel sem matrícula tentou empurrar a viatura que conduzia para fora da estrada. O incidente nunca foi investigado.

Desta vez, o conhecido advogado e analista político não quis esperar para ver se as ameaças se consumavam e preferiu trocar a sua casa por um local mais seguro. Na sua página de Facebook, a Rádio Capital FM divulga uma notícia do site E-Global em que se afirma que o advogado “está a correr risco de vida”, citando “fontes do Ministério do Interior” da Guiné-Bissau.

“O Luís é uma voz muito incómoda, fala abertamente o que pensa e faz isso com fundamentos, por isso querem intimidá-lo e obrigá-lo a calar-se”, disse ao PÚBLICO Bubacar Turé, actual director da LGDH.

A organização denunciou o caso numa nota em que “condena vigorosamente todas as ameaças contra a vida e a integridade física do Dr. Luís Vaz Martins” e aproveita para assegurar “que não hesitará em responsabilizar directamente os autores morais e materiais destes actos cobardes e totalmente inaceitáveis”.

As críticas ao poder e o activismo cívico e político que belisque o entorno do Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, tornaram-se perigosos ou passaram a ser vistos como uma afronta. As organizações da sociedade civil têm vindo a denunciar esta situação quase desde o princípio do mandato do actual chefe de Estado.

Bubacar Turé diz que nunca recebeu ameaças graves, mas, no dia 2 de Dezembro, foi assinalado pelo Presidente no seu discurso na cerimónia pública de abertura da formação de novos agentes da Polícia Judiciária, perante muitos convidados, incluindo o corpo diplomático acreditado em Bissau: “Apontou-me o dedo, acusando-me de ser agora membro do Bureau Político do PAIGC.”

Não sendo uma ameaça é “uma tentativa de desacreditar a Liga perante a sociedade e os parceiros internacionais”, descredibilizando a acção de uma das principais organizações da sociedade civil através de uma suposta ligação ao principal partido político opositor de Sissoco Embaló.

“A liberdade de expressão, para além de ser um direito fundamental constitucionalmente assegurado a todos os cidadãos, constitui um dos alicerces da democracia e do Estado de direito”, lembra a LGDH na sua nota sobre Vaz Martins. “Por isso, todas tentativas de limitar o exercício deste direito, fora dos termos previstos na Constituição e nas leis, traduz uma afronta aos princípios que enformam o Estado de direito.”