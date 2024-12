Governo não mexe no estatuto de protecção dos 1500 sírios que estão em Portugal

O Governo não vai mexer no estatuto de protecção internacional que foi concedido aos cerca de 1500 cidadãos sírios que se refugiaram em Portugal, nem pretende para já introduzir qualquer alteração no processamento de pedidos de asilo apresentados por nacionais daquele país, garantiu esta quinta-feira o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, no final de uma reunião do Conselho de Assuntos Internos da União Europeia em que os 27 estiveram a avaliar o impacto da queda do regime de Bashar al-Assad na sua vertente migratória.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt