Câmara de Loures quer demolir construção “clandestina” e deu 48 horas para pessoas saírem

A Câmara Municipal de Loures informou moradores em Santa Iria da Azóia que quer demolir as suas habitações por “se tratar de uma construção precária e clandestina”, referiu num aviso com a data da última terça-feira. O município deu 48 horas para que mais de 20 famílias tirassem os seus pertences. O alerta veio do movimento Vida Justa, que alerta que a autarquia fez o aviso “sem averiguar a situação social ou garantir qualquer alternativa habitacional viável”. Aos jornalistas, a vice-presidente da autarquia, Sónia Lopes (PS) disse que é uma questão de “saúde pública” pela forma como as pessoas vivem no local e que os serviços sociais estão a tentar encontrar soluções para quem habita nas casas a demolir.

