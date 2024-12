Aos 99 anos, trabalhar numa quinta de árvores de Natal é o que o “mantém em forma”

Todos os dias, nos últimos 72 anos, de Julho a Dezembro, Pud Johnston passa horas a podar árvores de Natal.

À medida que se aproxima dos 100 anos, acredita que o seu trabalho o mantém forte e robusto. “Mantém-me em forma, e penso que é uma das razões pelas quais tenho 99 anos”, declara. “Ainda consigo podar com muita eficácia.”

Pud e o seu irmão, Eric Johnston, fundaram a Johnston Brothers Tree Farm no leste do Ontário, Canadá, em 1952. Na altura, os irmãos trabalhavam para o Ministério dos Recursos Naturais — Pud na silvicultura e Eric na pesca e vida selvagem. Pud, em especial, sentia-se ligado às árvores.

“Sou um silvicultor e, se tem a ver com árvores, adoro”, confessa.

Os irmãos geriram a quinta juntos, até que Eric — que era dois anos mais velho do que Pud — morreu em 2009. Actualmente, é o filho de Pud, Kerry Johnston, que gere a quinta, embora o seu pai continue a desempenhar um papel fundamental.

Foto Os irmãos Eric Johnston, à esquerda, e Pud Johnston a trabalhar na sua quinta em 1959 Foto de família

Tal como o seu pai, também Kerry sempre foi um “homem das árvores”, diz o homem de 56 anos, referindo que cortou a sua primeira árvore de Natal aos 8 anos e que já tinha podado e plantado antes disso.

Os dois filhos de Kerry também ajudam a cuidar da quinta de 120 hectares e a sua irmã, Beverley, também está envolvida no negócio da família. “Somos produtores de árvores e isso vai continuar”, garante Kerry.

Pud — cujo nome próprio é Eugene, mas que usa a alcunha Pud, que recebeu de uma personagem de banda desenhada — vive a cerca de 32 quilómetros da quinta, ao longo do rio Saint Lawrence, com vista para Ogdensburg, já no estado norte-americano de Nova Iorque. “Tenho uma casa com uma vista fantástica”, relata Johnston, que vive com a sua mulher, Sheila, de 87 anos. Ela também cuida das árvores.

Embora se possa pensar que uma quinta de árvores de Natal é um negócio estritamente sazonal, a Johnston Brothers Tree Farm funciona durante todo o ano, cultivando, removendo árvores e alugando equipamento. Além disso, obter uma árvore de Natal demora cerca de dez anos — e requer cuidados.

Foto Pud com a sua filha, Beverley, a posar com uma engenhoca utilizada para atar árvores de Natal Fotografia de família

“Os cuidados começam na altura da plantação da muda”, conta Kerry, acrescentando que vendem entre mil e duas mil árvores de Natal por estação. “Estamos a irrigar, a fertilizar e a aplicar herbicidas para controlar as ervas à volta da nossa plantação.”

Quando uma árvore completa três anos, inicia-se o processo de poda — que envolve a remoção de ramos e caules mortos ou demasiado crescidos para promover um novo crescimento e dar-lhe forma. É esse o trabalho de Pud, que utiliza uma podadora grande que consegue chegar ao topo de árvores com até 3,5 metros de altura. “Damos-lhes a forma ideal para as árvores de Natal”, diz Pud, que tem quatro netos.

Nada o encanta mais do que quando as pessoas começam a passar pela quinta para escolher a sua árvore de Natal, normalmente no final de Novembro. “Ficam tão felizes e extrovertidos quando vêm buscar a sua árvore”, observa. “É um prazer.”

Os Johnston afirmam que os mesmos clientes regressam ano após ano. Penny Reid e o seu marido, Stan, escolhem a sua árvore de Natal na Johnston Brothers Tree Farm há cerca de três décadas. “As árvores são lindas e há imensas à escolha”, aponta Reid, 82 anos.

Ao longo dos anos, os Reid tornaram-se amigos dos Johnston. “Pud é um jovem fantástico”, brinca Reid. “Ele tem 99 anos e parece que tem 70.”

Embora as árvores artificiais sejam reutilizáveis, os Johnston destacam que as cortadas são melhores para o meio ambiente e vêm com o cheiro de pinho fresco. “A árvore verdadeira está a contribuir para o ambiente durante dez anos antes de ser cortada”, observa Pud. “Devido à taxa de crescimento das árvores que replantamos anualmente, estamos a apoiar a vida selvagem, os veados, os coelhos e até os ratos”, diz o filho.

Foto Árvores de Natal cobertas de neve na Johnston Brothers Tree Farm, Ontário, Canadá Johnston Brothers Tree Farm

Foto Pud e Sheila com os seus netos, Connor, à esquerda, e Eric, na Primavera de 2023, aquando da formatura de Connor no ensino secundário Fotografia de família

Todos os Natais, Pud exibe orgulhosamente uma das suas árvores de Natal em casa. Ele corta a árvore e coloca-a no suporte, enquanto a sua mulher se ocupa da decoração. “São espectaculares”, diz, elogiando as suas árvores de Natal.

Pud acredita que o facto de continuar a trabalhar é principalmente o que o mantém saudável e vivaço aos 99 anos. “Mantive-me em forma e activo”, diz, explicando que o seu trabalho também o obriga a passar tempo na natureza, o que lhe traz muita alegria. “Sou feliz, confiante e sempre me senti satisfeito com o que está a acontecer.”

Kerry diz que espera seguir o mesmo caminho que o seu pai. “O meu objectivo é viver muito tempo, ver os meus filhos assumirem o controlo e continuarem”, destaca. “Estou na idade em que muitos dos meus amigos estão a pensar reformar-se, mas eu não tenciono fazê-lo.”

O seu pai disse que se sente assim em relação à sua própria carreira. Quando lhe perguntaram se espera continuar a podar árvores de Natal na próxima época, Pud — que fará 100 anos em Outubro — não hesitou: “Sem dúvida!”

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post

Tradução: Carla B. Ribeiro