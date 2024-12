Nos bastidores do medo: por que razão as histórias de crime nos tiram o sono?

São horas de jantar e sobrou comida da reunião familiar que fez no dia anterior para celebrar uma data importante. A noite está fria, pede uma manta e já tem a televisão ligada na sua plataforma de streaming preferida onde, sem pensar duas vezes, carrega na opção “continuar a assistir” a série que lhe tem tirado o sono.

Curiosamente, são sempre séries de crime que lhe tiram o sono. Mas isso acontece não só consigo, mas com a maioria das pessoas. Por que razão?

Thrillers de crime exercem um fascínio intenso sobre o ser humano e a sua mente. Uma parte da resposta pode estar na forma como estes exploram casos reais e chocantes, como o dos irmãos Menendez, cuja história de fratricídio capturou a atenção mundial. E começámos este texto a fazer referência a celebrações em família...

Quando nos debruçamos sobre thrillers que retratam casos de crime, o nosso cérebro entra em ação de formas surpreendentes. Costumamos dizer que vamos para o sofá para descansar, não é? Mas a verdade é que ao assistir a um filme ou série sobre crime, é muito provável que o nosso cérebro faça tudo menos descansar.

Daquilo que já conhecemos do misterioso órgão sobre o qual sabemos menos do que sobre o universo, é que se inicia uma série de disparos neuroquímicos em momentos de excitação. A dopamina, um neurotransmissor associado ao prazer e à recompensa, é libertada em doses generosas à medida que nos aproximamos da resolução do enigma central da narrativa. Paralelamente, a adrenalina é disparada durante momentos de alta tensão, preparando-nos para reagir, mesmo que o perigo seja apenas fictício.

Esta é a razão pela qual nos escondemos debaixo da manta em alguns momentos. Não é só porque ficou mais frio com o avançar da noite e da hora em que já devíamos, porventura, estar na cama. É porque o nosso cérebro, esse super-computador que pouco conhecemos, está numa roda-viva de disparos neuroquímicos, como num western do antigo oeste.

Estes processos neuroquímicos desencadeiam uma ampla gama de emoções, desde o medo à euforia, proporcionando uma experiência emocional intensa e catártica que é acompanhada por estados de ansiedade e alívio. E a melhor parte é que podemos explorar sentimentos extremos de forma segura, vivenciando o suspense e o perigo sem riscos reais.

Do ponto de vista cognitivo, o desafio de desvendar mistérios que este tipo de série ou filme apresenta mantém a nossa mente em estado de alerta. A atenção e a concentração são maximizadas enquanto tentamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. Paralelamente, estas histórias frequentemente levantam questões sociais, éticas e morais, como por exemplo a eficácia e a justiça do sistema legal. A realidade dos irmãos Menendez ou o caso de O.J. Simpson são bons exemplos de tapeçarias ricas sobre temas legais e éticos que desafiam as nossas crenças e promovem enviesamentos cognitivos na confiança que temos nas instituições destinadas a proteger e a servir.

Além disso, existe a parte social de estarmos a ver algo que mais pessoas podem também ver e eventualmente ajudar-nos a resolver um enigma real — por isso aquela pergunta que fazemos ao nosso colega de trabalho, no dia seguinte, enquanto estamos a beber café antes de entrar na reunião que não preparámos como queríamos porque deixámos a opção “próximo episódio” continuar mais vezes do que devíamos — é irresistível.

Essa experiência de detetive amador mantém-nos envolvidos de forma a sentirmo-nos um verdadeiro Sherlock Holmes. Cada pista e cada revelação são meticulosamente desenhadas para nos puxar para dentro do mistério, mantendo a tensão e o interesse até ao último momento. Conseguiremos alguma vez desligar completamente ou ficaremos eternamente à espera do próximo episódio, à procura da próxima grande revelação que desafiará a nossa percepção? Não será que ao desvendarmos os mistérios que a ficção nos apresenta, revelamos algo mais profundo sobre nós mesmos, como a nossa inexorável curiosidade e o prazer quase proibido de espreitar pelas frestas do desconhecido?

No fundo, estas séries de crime atuam como um espelho sombrio, refletindo as nossas inseguranças, medos e a atração irresistível pelo perigo controlado. Deixo a provocação a quem lê, talvez a verdadeira história de crime que devemos resolver seja a de entender o que estas narrativas despertam em nós.

O autor escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990