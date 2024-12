Selena Gomez e Benny Blanco noivos após namoro discreto

A actriz e cantora norte-americana Selena Gomez e o produtor musical Benny Blanco estão noivos. O casal conhece-se há quase dez anos, mas aproximaram-se apenas em Junho de 2023, tendo assumido o namoro publicamente em Dezembro do mesmo ano. Nesta quarta-feira, soube-se que Selena Gomez foi pedida em casamento e partilhou a novidade numa publicação no Instagram.

“Para sempre começa agora”, escreveu a celebridade, de 32 anos, na legenda das imagens publicadas. Na publicação, que oficializa o anúncio, mostra o anel de noivado e partilha fotografias em que se mostra entusiasmada, a sorrir, com o anel no dedo. Numa das imagens, Selena Gomez encontra-se com o noivo, Benny Blanco, de 36 anos, abraçados e felizes.

Em resposta, o noivo comentou: “Espera... É a minha mulher.” Depois de seis horas desde que foi publicada, a sequência de fotografias contava já com quase dez milhões de gostos. E foram inúmeros os comentários, de celebridades incluídas, entre as quais Taylor Swift, amiga de Selena Gomez, que escreveu em tom de brincadeira: “Vou ser a menina das flores.”

Até à data, o comentário de Swift, juntamente com o de Blanco, reuniram quase um milhão de gostos. Também no X (antigo Twitter), os utilizadores não tardaram a colocar o nome da actriz americana nas trends mundiais do momento. Um dos internautas escreveu: “Ela está a transbordar de felicidade.”

Em 2015, Selena Gomez e Benny Blanco trabalharam juntos na produção de Same old love, uma das canções mais conhecidas da cantora. Anos depois, em 2019, voltaram a colaborar, desta vez na música I can't get enough. Benny Blanco já co-produziu e compôs em parceria com vários artistas, tais como Katy Perry, Kesha, Britney Spears, Maroon 5, BTS, Ed Sheeran, Ariana Grande e Lana Del Rey, entre outros. Fruto destas parcerias, já conquistou 11 Grammys.

Além disso, ao longo do seu percurso profissional, colaborou com os artistas Justin Bieber e The Weeknd, ex-namorados da noiva. O namoro de Selena Gomez com Bieber, com muitos altos e baixos, decorreu entre 2012 e 2018. Depois, teve uma relação de cerca de dez meses com Abel, mais conhecido por The Weeknd.

Em Setembro, Selena Gomez entrou para o clube dos multimilionários. A também empresária foi adicionada à lista da Bloomberg, após o seu património ter ultrapassado os mil milhões de dólares. A maior parte da fortuna provém da marca de cosmética Rare Beauty, que fundou em 2020.