Este país é mesmo para todas as pessoas?

No 6º episódio de Ponto de Luz, falamos sobre Incapacidades e Inclusão. Nas escolas, o que pensam e o que sentem professores e alunos? Catarina Furtado recebe Inês Daily, 13 anos, aluna da Escola Secundária Arco-Íris, na Portela de Sacavém, portadora de espinha bífida, e Sandra Rosa, professora de ensino especial na escola Básica e Secundária Gil Vicente, em Lisboa Capacitismo é uma palavra estranha, que significa o preconceito em relação às pessoas com incapacidade ou deficiência — e é também uma causa da Missão Continente.

Abraçar a diversidade é o que nos torna humanos — e Portugal é um dos países mais avançados do Mundo, nas leis e nos discursos. Mas basta passear pela rua, para rapidamente tropeçarmos na contradição com a realidade. O que nos falta e o que podemos fazer? Junte-se a nós! Junta-te a nós! Subscreve e partilha o podcast Ponto de Luz.

