John Galliano deixa a Maison Margiela e poderá estar de volta à LVMH

É o fim de uma era para a Maison Margiela. O criador britânico John Galliano está de saída da casa de moda depois de dez anos na liderança criativa, anunciou o próprio através do Instagram nesta quarta-feira. “Hoje é o dia em que me despedi da Maison Margiela. Estou eternamente grato por este espaço seguro para criar e construir uma nova família que me apoia com coragem e dignidade”, declarou o designer.

Os rumores da saída de Galliano, que é um dos criadores mais aclamados da sua geração, já circulavam há meses, mas só agora surgiu a confirmação por parte do britânico, que deixa um agradecimento especial a Renzo Rosso, presidente do grupo OTB, a que pertence a casa fundada por Martin Margiela em 1988.

“Trabalhar com o John foi uma das experiências mais significativas e impactantes da minha vida. Ele orientou-me e mostrou-me a sua visão, enriquecendo-me culturalmente e permitindo-me levar um pouco dessa visão e cultura ao resto do grupo”, declarou Renzo Rosso em comunicado, destacando os dez anos “intensos” ao lado de Galliano, que “lançou as bases para o futuro da Maison Margiela”.

“Para mim faço hoje 14 anos — 14 anos sóbrio”, detalha o criador, que foi o primeiro britânico a liderar uma casa de moda francesa na década de 1990, na mesma nota de imprensa. John Galliano chegou à Maison Margiela em 2014 para renascer como uma fénix. Três anos antes, a 25 de Fevereiro de 2011, foi suspenso da Dior depois da queixa de um casal, que foi insultado pelo criador embriagado no bar La Perle, no Marais, um dos bairros mais conhecidos de Paris. “Sua cara suja de judia, devias estar morta” ou “Seu cabrão asiático, vou matar-te”, gritou o designer.

Mais tarde, surge um vídeo onde profere comentários anti-semitas no mesmo bar, dizendo mesmo “Amo Hitler”. Não foi preciso mais: a Dior despediu-o e Galliano foi internado numa clínica de reabilitação de alcoolismo e toxicodependência. Em tribunal, em Setembro desse mesmo ano, foi considerado culpado de “insultos públicos” com base na etnia, religião e raça, condenado a pagar uma multa de seis mil euros.

Quando as portas das grandes casas de moda se fecharam, foi Renzo Rosso a dar-lhe uma segunda oportunidade. E resultou. Galliano trouxe as suas criações teatrais e designs desconstruídos, mantendo o lado artesanal da Maison Margiela, e as vendas subiram a pique. Só em 2023, a marca cresceu 22% enquanto o luxo abranda a nível mundial.

Sabia-se que o contrato de Galliano estaria a chegar ao fim e corriam rumores de que não seria renovado. Sem revelar o que se segue, o britânico deixa implícito que há algo a contar. “Quando o tempo for o certo, tudo será revelado. Por agora, quero tirar este tempo para expressar a minha imensa gratidão. Continuo a expiar e nunca deixarei de sonhar”, termina o comunicado.

O Business of Fashion escreve que Galliano tem sido abordado pela LVMH, numa tentativa de recuperar o encanto que o britânico levou para a Dior no final dos anos 1990 — há um lugar vago na Fendi, de onde saiu recentemente Kim Jones. Algumas das suas criações mais icónicas para a Dior são o “vestido-jornal” utilizado por Sarah Jessica Parker em O Sexo e a Cidade, ou o vestido estilo lingerie que desenhou para a princesa Diana, fã assumida da casa francesa, usar no Met Gala de 1996.

Mas há outro lugar mediático ainda à espera de novo residente. A Chanel não tem director criativo desde a saída de Virginie Viard em Junho deste ano. Galliano tem sido um dos concorrentes apontados para o lugar, além de Hedi Slimane ou de Haider Ackermann.