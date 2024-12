Harry pode enfrentar quatro dias de interrogatório no processo contra NGN de Murdoch

O príncipe Harry poderá ser interrogado durante quatro dias no banco das testemunhas pelos advogados do News Group Newspapers (NGN), de Rupert Murdoch, quando o seu processo contra o editor for a julgamento no próximo mês, informou o Supremo Tribunal de Londres na terça-feira.

O filho mais novo do rei Carlos está a processar a NGN por alegadas actividades ilegais levadas a cabo por jornalistas e detectives privados que trabalhavam para os seus jornais, o The Sun e o extinto News of the World, de 1996 a 2011.

No mês passado, o advogado de Harry disse ao tribunal que o seu caso iria a julgamento em Janeiro, juntamente com um outro litigante — o antigo vice-líder do Partido Trabalhista, Tom Watson — depois de cerca de 40 outros queixosos terem chegado a acordo com a empresa de media.

No início de uma audiência, na terça-feira, para ultimar os pormenores do julgamento de oito semanas, Anthony Hudson, advogado da NGN, disse que precisaria de quatro dias para interrogar o príncipe sobre os 30 artigos que, segundo ele, se baseavam em informações obtidas ilegalmente. Hudson disse ainda que a questão de saber quando é que Harry, o duque de Sussex, teve conhecimento de que tinha um processo "exigiria uma análise cruzada extensiva", uma vez que faz parte do processo da NGN que o príncipe apresentou a sua acção judicial demasiado tarde.

Por seu lado, o advogado de Harry, David Sherborne, disse que, embora o seu cliente "gostasse" de passar quatro dias a depor contra a NGN, um dia e meio seria suficiente. O julgamento analisará as alegações específicas do quinto na linha de sucessão ao trono e de Watson, bem como as alegações genéricas de infracção por parte do pessoal da NGN, incluindo editores e outras figuras de topo.

A NGN pagou centenas de milhões de libras às vítimas de escutas telefónicas e de outras recolhas ilícitas de informação por parte do News of the World e resolveu queixas apresentadas por mais de 1300 pessoas. Mas sempre rejeitou as alegações de qualquer infracção por parte do The Sun, e nenhum caso foi anteriormente a julgamento. "Penso que uma das razões pelas quais apresentei a queixa (...) é especificamente pela verdade e responsabilidade", disse Harry na Cimeira do New York Times Dealbook, na semana passada.

Hudson disse que essas palavras mostravam que Harry queria transformar o julgamento num inquérito público. Será a segunda vez que o príncipe estará no banco das testemunhas do Supremo Tribunal, depois de se ter tornado o primeiro membro da realeza britânica em 130 anos a prestar depoimento em Junho de 2023, no âmbito do seu bem-sucedido litígio contra o Mirror Group Newspapers. Recebeu uma indemnização "substancial" depois de o tribunal ter decidido que os seus telefones tinham sido pirateados com o conhecimento dos editores e executivos de topo do Mirror Group Newspapers.

Para além do processo contra a NGN, Harry está também a processar a Associated Newspapers, editora do Daily Mail, por abuso telefónico e outras actividades ilegais, juntamente com o cantor Elton John e cinco outras pessoas. Este processo deverá ir a julgamento no início de 2026.