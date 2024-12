Há fumo branco: Matthieu Blazy é o novo director criativo da Chanel

Matthieu Blazy é o novo director criativo da Chanel, anunciou a casa de moda nesta quinta-feira, pouco depois de a Kering noticiar a saída do belga da direcção criativa da Bottega Veneta, onde será substituído por Louise Trotter. A nomeação vem colocar um ponto final à especulação dos últimos meses, depois da saída de Virginie Viard da Chanel em Junho.

O belga Matthieu Blazy estava na Bottega Veneta desde 2021, vindo da Calvin Klein para suceder a Daniel Lee. Foi com ele e as suas criações sofisticadas e simultaneamente peculiares que a marca voltou à ribalta, cruzando o artesanato italiano com as suas referências culturais.

A expectativa para a Chanel é ainda maior, depois de a marca ter caído em estagnação criativa desde a morte de Karl Lagerfeld em 2019, depois de 36 anos à frente da etiqueta. “O Matthieu tornou-se uma escolha óbvia para a marca à medida que fomos compreendendo o seu talento, a sua personalidade, o seu carácter, a sua cultura”, declara o presidente da Chanel, Bruno Pavlovsky, numa entrevista ao Business of Fashion.

Sem detalhar quem entrevistou para o cargo, depois de seis meses sem director criativo e de muita especulação sobre o tema, Pavlovsky conta que Blazy “foi verdadeiramente inspirador” à medida que o iam conhecendo. E enumera: “A sua visão da criação, a sua modernidade, o seu respeito e compromisso com os produtos e as mulheres que o rodeiam e inspiram.”

Mas o objectivo não é que Blazy faça “uma revolução” na Chanel, que factura perto de 20 mil milhões de euros por ano, até porque a tradição é algo que a casa valoriza, defende Bruno Pavlovsky. “Não escolhemos o Matthieu apenas para ‘fazer Chanel’, escolhêmo-lo para que ele possa ultrapassar os limites do que é a Chanel, para o futuro. Ele vai trazer a sua modernidade, a sua forma de trabalhar — a Chanel está pronta para se deixar transportar.”

Matthieu Blazy muda-se para o atelier de Paris em Abril de 2025, ainda que a colecção de estreia esteja apenas marcada para Setembro do próximo ano. “Há uma verdadeira profundidade no que Matthieu faz, desde os desfiles aos produtos, à sua forma de falar sobre eles”, elogia Pavlovsky.

O criador de 40 anos estreou-se na Maison Margiela em 2011, depois da saída do fundador Martin Margiela. Depois trabalhou com a aclamada Phoebe Philo na Celine, na Ralph Simons, antes de ser director criativo da Calvin Klein. Em 2020, chegou à Bottega Veneta para estar ao lado de Daniel Lee, que havia de sair em 2021 para a Burberry.

Mudanças na Kering

A escolhe de Blazy é uma surpresa, já que a imprensa especialista falava em nomes como Hedi Slimane, que saiu recentemente da Celine, ou John Galliano, que anunciou nesta quarta-feira a saída da Maison Margiela — diz-se também que pode estar a caminho da Fendi.

Já na Bottega Veneta, a estreia de Louise Trotter está marcada para Janeiro. A britânica está encarregue de manter o mediatismo da casa, fundada em 1966 por Michele Taddei e Renzo Zengiaro, confessando-se “profundamente honrada” com o voto de confiança. “O legado histórico de arte e inovação da casa é verdadeiramente inspirador, e estou entusiasmada por contribuir para o seu futuro e celebrar a sua visão intemporal”, declara no comunicado divulgado pela Kering.

“Tenho o prazer de dar as boas-vindas à Louise como nossa nova directora criativa. A sua estética combina na perfeição design requintado com artesanato sublime e o seu empenho na defesa da cultura alinha-se perfeitamente com a visão da nossa marca”, declarou o CEO da marca, Leo Rongone, que elogia “a lente sofisticada” da criadora que vem da Carven.

No mesmo comunicado, citado pela Women’s Wear Daily, Rongone expressa “gratidão” a Blazy, “que tem sido um parceiro extraordinário na infusão da nossa marca com desejabilidade, ressonância emocional e identidade intelectual”. Sem mencionar a Chanel, o criador só reagiu com uma tímida fotografia de um ramo de flores no Instagram, onde escreveu na legenda: “Às maravilhosas equipas da Bottega, obrigado pela grande aventura.”

Antes de ter estado na Carven no último ano, onde recuperou a etiqueta do marasmo, Louise Trotter, que estudou na Universidade de Newcastle, foi directora criativa da Lacoste, depois de passagens pela Calvin Klein, Gap e Tommy Hilfiger. Com a chegada à Bottega, será uma das poucas mulheres na liderança criativa das casas de moda mais mediáticas, além de Maria Grazia Chiuri na Dior ou Sarah Burton na Givenchy.

A Kering anunciou recentemente que o lucro operacional em 2024 pode vir a cair quase para metade, sobretudo por culpa da Gucci, cujas vendas caíram 25%. O grupo de François-Henri Pinault, que também detém a Saint Laurent ou Balenciaga, registou uma queda de 16% nas receitas do terceiro trimestre do ano, para 3,79 mil milhões de euros.