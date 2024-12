Elon Musk ganha muito. A sua fundação de beneficência dá menos do que o exigido

A Fundação Musk doou menos dinheiro do que lhe era exigido em 2023, noticia o New York Times (NYT), lembrando que as fundações privadas devem doar 5% dos seus activos todos os anos. O mesmo aconteceu nos dois anos anteriores.

Nas declarações fiscais a que o NYT teve acesso, observa-se que a Fundação Musk doou menos 421 milhões de dólares (mais de 400 milhões de euros) do que deveria ter feito ao longo do ano de 2023, sendo que, se não conseguir distribuir esse dinheiro até ao fim do ano, incorre numa multa ao Internal Revenue Service (IRS).

A regra de obrigar qualquer fundação a doar 5% dos seus activos prende-se com a necessidade de garantir que as organizações sejam criadas para ajudar o público e não apenas para se beneficiar das deduções fiscais que lhes são concedidas. E, quando isso não ocorre num ano fiscal, há a possibilidade de compensarem no ano seguinte.

Mas, no caso, Musk está em falta há três anos consecutivos: em 2021, a sua fundação doou 41 milhões (39 milhões de euros) a menos; em 2022, ficou 234 milhões de dólares (223 milhões de euros) aquém das doações necessárias.

Esta não é a primeira vez que a veia filantrópica de Musk levanta dúvidas, embora ele conste do The Giving Pledge, criado em 2010 por Bill Gates, Melinda Gates e Warren Buffett. Em 2019, por exemplo, o The Guardian revelava que várias das doações à organização foram muito além dos objectivos declarados, mas que algumas beneficiaram as próprias iniciativas do multimilionário e, indirectamente, a sua família.

Património em crescimento

O património líquido do CEO da Tesla, Elon Musk, ultrapassou os 400 mil milhões de dólares (mais de 380 mil milhões de euros), nesta quinta-feira, segundo a lista de multimilionários em tempo real da Forbes, impulsionado por um aumento de quase 71% nas acções do fabricante de automóveis este ano e pela valorização da sua empresa aeroespacial SpaceX.

Musk é o maior accionista da Tesla, com uma participação de cerca de 13% na empresa. As acções do fabricante de veículos eléctricos subiram para um recorde de 424,9 dólares (405,23€) na quarta-feira, prolongando uma recuperação que teve início após as eleições de 5 de Novembro.

O seu património líquido também foi impulsionado por uma venda de acções da SpaceX, que Musk dirige. A empresa e os seus investidores concordaram em comprar até 1,25 mil milhões de dólares (1192 milhões de euros) das suas acções ordinárias, informou a Bloomberg News na terça-feira.

“O que é realmente louco sobre isso é que quase nenhum investidor queria vender acções, mesmo com uma avaliação de 350 mil milhões!”, escreveu Musk numa resposta a um post no X referindo-se ao relatório da Bloomberg. Acrescentou ainda que a SpaceX reduziu o número de acções que comprou aos funcionários para atrair novos investidores.

Os investidores da Tesla depositaram as suas esperanças na relação de Musk com o Presidente eleito Donald Trump, esperando que o papel do multimilionário na definição da agenda política da nova administração republicana beneficie o fabricante de automóveis.

Para além da Tesla, Musk dirige também a empresa de tecnologia cerebral Neuralink. Tanto a SpaceX como a Neuralink dependem fortemente da regulamentação e das políticas governamentais e poderiam beneficiar de uma administração favorável às empresas.

Musk, que gastou mais de um quarto de milhar de milhão de dólares para ajudar Trump a ganhar as eleições, é também proprietário da rede social X (ex-Twitter) e da empresa de construção de túneis The Boring Company.

Na lista dos mais ricos do mundo, Musk é seguido pelo fundador da Amazon, Jeff Bezos, com um património líquido de 243,7 mil milhões de dólares (232.419 milhões de euros), enquanto o co-fundador da Oracle, Larry Ellison, ocupa o terceiro lugar, com um património líquido de 223,4 mil milhões de dólares (213 mil milhões de euros).