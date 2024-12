Consultores imobiliários de luxo americanos enfrentam acusações de crimes sexuais

Três irmãos, dois dos quais consultores imobiliários com uma carteira que inclui várias celebridades, foram acusados de atrair, drogar e violentar dezenas de mulheres durante mais de uma década.

Oren e Tal Alexander são bem-parecidos, bem-falantes e conhecidos por intermediarem negócios em propriedades de luxo em Nova Iorque e Miami, tendo entre a sua carteira de clientes um vasto leque de celebridades, entre as quais Kim Kardashian e Kanye West, Liam Gallagher e Lindsay Lohan. A carreira de quase estrelas foi, agora, abruptamente interrompida, estando acusados de tráfico sexual.

Os dois irmãos consultores imobiliários, juntamente com um terceiro irmão, Alon Alexander, gémeo de Oren, foram acusados de atrair, drogar e violentar dezenas de mulheres durante mais de uma década, de acordo com uma acusação federal, revelada nesta quarta-feira, em Manhattan. Paralelamente, no mesmo dia, foram apresentadas queixas contra os mesmos três homens, na Florida, na sequência de três alegadas agressões sexuais.

Os procuradores federais alegam que os irmãos consultores abusaram da sua riqueza e influência para se aproveitarem de mulheres, pelo menos entre o período 2010-2021. E descrevem que os irmãos, residentes em Miami, recorriam ao “engano, fraude e coerção” para atrair mulheres a viajarem com eles. Noutras situações prometeram uma relação amorosa. Já em viagem, as mulheres eram drogadas e violadas por um ou mais dos irmãos, bem como por outros homens.

“Nalguns casos, os arguidos mantiveram as vítimas fisicamente presas e agarradas durante as violações e agressões sexuais e ignoraram os gritos e os pedidos explícitos para que parassem”, refere a acusação, citada pela Court TV.

Nos casos da Florida, os promotores estaduais descreveram um incidente em Dezembro de 2016 como um “violação colectiva” de uma mulher por Alon Alexander, Oren e outro parente, Ohad Fisherman, que permanece a monte. O segundo incidente, em Outubro de 2017, dá conta de uma mulher que disse ter sido agredida sexualmente por Oren Alexander depois de este a ter drogado; o terceiro incidente ocorreu em Outubro de 2021 e voltou a envolver uma mulher e Oren Alexander.

Os três irmãos foram detidos na Florida, na quarta-feira, e, depois de serem presentes a tribunal, viajarão para Nova Iorque. Os acusados declararam-se inocentes através dos seus advogados e, se forem condenados, podem ser condenados a prisão perpétua.

Entretanto, o procurador dos EUA, Damian Williams, lançou um apelo para que outras vítimas se apresentem: “Conforme alegado na Acusação, durante mais de uma década, os irmãos Alexander, sozinhos e em conjunto, repetida e violentamente agrediram sexualmente e violaram dezenas de vítimas do sexo feminino. Hoje, os arguidos são acusados de múltiplos crimes de tráfico sexual. A nossa investigação está longe de ter terminado. Se foi vítima da alegada violência sexual perpetrada por Alon Alexander, Oren Alexander ou Tal Alexander — ou se sabe alguma coisa sobre os seus alegados crimes — pedimos-lhe que se apresente.”

Nos últimos anos, destaca a Reuters, o gabinete de Williams tem dado prioridade aos casos de tráfico sexual, tendo conseguido a condenação de Ghislaine Maxwell, associada de Jeffrey Epstein, e apresentado queixa contra o empresário de hip-hop Sean “Diddy” Combs. Maxwell perdeu recentemente um recurso da sua condenação e Combs declarou-se inocente.