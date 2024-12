Entre o artesanato e a tecnologia, a moda torna-se obra de arte em versão Lady Dior

Desde o primeiro dia que a Lady Dior tem uma ligação à arte. Em 1995, a icónica mala foi desenhada pelo criador Gianfranco Ferré como um presente para a princesa Diana levar à exposição do pintor impressionista Paul Cézanne no Grand Palais, em Paris. Inicialmente baptizada Chouchou, a mala mudou de nome quando a princesa do povo começou a usá-la amiúde. Hoje, a criação é tela em branco no projecto Dior Lady Art, que já vai na sua 9.ª edição. A partir desta quinta-feira, há 20 malas (ou obras de arte) para ver na boutique da Dior, na Avenida da Liberdade, em Lisboa.

