Estação de Cucujães é agora Albergue do Apeadeiro: nos caminhos da fé, uma pausa nos caminhos-de-ferro

O Albergue do Apeadeiro, no concelho de Oliveira de Azeméis, abre esta quinta-feira. O novo espaço para peregrinos revela uma cuidada estética, discretamente amplificada por objectos com significado.

Pode não ser minimal, mas é tão clean que até parece. O novíssimo Albergue do Apeadeiro, que esta quinta-feira entra em funcionamento no município de Oliveira de Azeméis, recupera a estação ferroviária do antigo Couto de Cucujães quase integralmente em tons de branco e ocre, e de facto limita o recheio do edifício apenas ao essencial, mas decora-o com objectos que, embora podendo ser menosprezados à primeira vista, se percebem depois cheios de significado.

É que, em todo o edifício que a Infra-estruturas de Portugal (IP) cedeu à Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis para criação do referido albergue para peregrinos, nenhuma das peças exibidas nas paredes foi seleccionada ao acaso ou adquirida em lojas de um qualquer franchising de decoração: todas foram recolhidas nos escritórios ou armazéns da própria estação e contam histórias do serviço ferroviário como há algumas décadas era praticado naquele apeadeiro da Linha do Vouga – onde ainda hoje circulam, devagar, devagarinho, as carruagens feiamente grafitadas do chamado Vouguinha.

Para os passageiros actuais, já há muito que a IP só tem em funcionamento um abrigo em blocos de cimento sem direito a capoto ou tinta. Mas o imóvel principal da estação, ali parado a uns seis metros dos carris, fechado e abandonado na sua traça clássica e elegante, era uma dor de alma para a população, que tanto insistiu em reivindicar-lhe nova vida que finalmente o conseguiu.

Autorizada a cedência à autarquia, a Câmara investiu uns 200.000 euros para recuperar o imóvel de acordo com o projecto do arquitecto Rui Lopo e confiou depois a sua gestão prática à Delegação de Cucujães da Cruz Vermelha Portuguesa. É o presidente dessa instituição, Simão Ferreira, que realça o valor dos tais elementos decorativos dispersos pelo albergue: “São todos objectos reais da antiga estação, que estavam abandonados no escritório, nos armazéns ou dispostos pela linha férrea. Recuperámo-los porque quisemos fazer do albergue também uma espécie de museu da estação.”

Foto Albergue do Apeadeiro Alexandra Couto

Sem símbolos religiosos além de fotografias dos santuários que estarão na rota dos seus hóspedes, o Albergue do Apeadeiro apruma-se assim com antigos telefones, sinalética de direcção, ferramentas de manutenção, bidões de óleo e organizadores de talões de bagagem, e ainda com itens maiores como as portas de madeira que escondem o quadro eléctrico e as portadas de calha que resguardam as janelas.

Foto Albergue do Apeadeiro Alexandra Couto

Para combinar com essas memórias de província, em que só os baús de viagem estão demasiado incólumes para serem de época, o mobiliário novo também é simples e despojado: na sala que em tempos foi armazém das encomendas, hoje a mesa é de comprimento comunitário, os bancos são troncos de madeira, os tapetes de corda, a bancada da kitchenette de branco liso – tudo num alvor realçado pela luz da janela com vista para os carris e para quintais regados pelo rio dos Tremoços.

Nos balneários também não há excessos: de um lado as cabines individuais de chuveiro, no outro sanitários e máquina de lavar roupa, a meio novamente a iluminação natural de uma vidraça com enquadramento cénico ao comboio. E entre um recanto e o outro, pufes de crochet, cadeiras de madeira rústica, o antigo relógio da estação e aquela impressiva escada em espiral que faz toda a diferença.

Foto O Albergue do Apeadeiro Alexandra Couto

“Não é um hotel 5 estrelas, mas é um albergue 5 estrelas”, garante Simão Ferreira, defendendo que o crescente número de peregrinos naquela zona de Oliveira de Azeméis terá aí condições excepcionais para recuperar da sua caminhada e lançar-se a nova etapa com renovada energia. E se, mesmo assim, o ânimo lhes falhar, o décor museológico do Albergue do Apeadeiro tem solução: ao lado do organizador de bagagens, outro quadro de madeira guarda nos seus separadores dezenas de frases motivacionais. Uma de T. S. Elliot, conhecido escritor norte-americano, diz que “só aqueles que arriscam ir longe saberão onde podem chegar”. Francamente, é um clichêzinho bacoco. Não há-de tirar ninguém da cama. Já Nealle Donald Walsch, que a maioria só identificará como escritor ilustre após uma pesquisa online, revela mais talento para o incentivo moral: “A tua vida começa no fim da tua zona de conforto”. Pode também não surtir o desejado efeito, mas funcionará certamente como chantagem emocional. E, rumo a Fátima ou Compostela, o sentimento de culpa ainda é algo que muito ordena.