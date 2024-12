Restaurante de luxo em Gaia fecha portas: Mira Mira by Ricardo Costa despede-se

Durou menos de dois anos o Mira Mira by Ricardo Costa, projecto do grupo The Fladgate Partnership, que anunciou a descontinuação do restaurante "após uma reflexão aprofundada e uma avaliação estratégica do portfólio gastronómico, cultural e de lazer".

Numa nota à imprensa, Adrian Bridge, CEO do The Fladgate Partnership, agradeceu o "empenho, dedicação e profissionalismo" demonstrados pelo chef, sublinhando que o grupo continua a contar com Ricardo Costa no The Yeatman Hotel, nomeadamente no Restaurante Gastronómico, com duas Estrelas Michelin.

Com o final de 2024 à vista, a decisão é tomada com vista à "optimização de recursos" e tendo em conta a oferta gastronómica do World of Wines, cuja estratégia "envolve um permanente dinamismo e ajuste às necessidades e oportunidades de mercado".

Assim, o restaurante, que abriu em Abril de 2023, terá na Passagem de Ano o seu último momento. O chef desenhou um menu especial feito de pratos emblemáticos e novas criações. As celebrações começam pelas 19h30, com um cocktail e alguns snacks servidos na esplanada do restaurante, ao som de um DJ. No interior será servido o jantar, composto por vários momentos. Após a meia-noite, os clientes do Mira Mira by Ricardo Costa poderão juntar-se à festa de passagem de ano do quarteirão cultural, onde a animação estará garantida até às 4h.

Foto Ricardo Costa dr

O jantar de Passagem de Ano do Mira Mira tem o valor de 350€ por pessoa, com selecção de vinhos e bebidas incluídas. As crianças até aos três anos não pagam e dos quatro aos 11 anos usufruem de uma redução de 50% no valor do menu.

Na abertura, Ricardo Costa dizia à Fugas que era um projecto de fine dining que poderia até almejar a estrela Michelin: reconhecendo que gostava da ideia, o chefe acrescentaria que "isso leva sempre o seu tempo. Qualquer restaurante, para ter estrela, tem de ter consistência e na restauração isso demora. Manter consistência ao longo do tempo é o mais difícil. Vamos trabalhar, com todo o rigor e com toda a disciplina, como sempre faço, e depois, no final, fazemos as contas.” Contas feitas, não houve tempo para a estrela e o Mira Mira fica-se pela experiência.