Já se vai esquiar na Serra da Estrela: estância de esqui abre temporada

Era para ser no dia 14 de Dezembro, mas foi antecipada um dia: amanhã, dia 13 de Dezembro, abre-se oficialmente a temporada de esqui na Serra da Estrela. A neve está a ser produzida desde o passado dia 8 de Dezembro e a quantidade já atingida permite esta antecipação, adianta o director-geral da Estância de Ski da Serra da Estrela, Carlos Varandas.

Nos próximos tempos, contudo, não se prevê que a queda de neve seja suficiente para abrir pistas sem o auxílio dos canhões que produzem neve de cultura. “A neve que vai cair será sempre bem-vinda”, aponta Carlos Varandas, “mas nunca seria suficiente para podermos imaginar sequer a abertura da estância” que se desenvolve entre os 1988 e os 1851 metros de altitude.

Por agora serão “três ou quatro” as pistas abertas no dia 13 - no dia 14 estarão, de certeza, quatro a funcionar. A saber: as pistas da Lagoa (403 metros de comprimento, 71 de desnível e nível de dificuldade difícil), as do Covão e do Cântaro (229 metros de comprimento, 21 de desnível e 155 metros de comprimento, 22 de desnível, respectivamente, ambas com classificação de “muito fácil”) e “e parte da Loriga” (1664 metros de comprimento, desnível de 146 e classificada como “fácil”). As pistas vão ser servidas pelos respectivos meios mecânicos, dois telesquis (na Lagoa e na Covão) e um tapete (na Cântaro).

A procura “já vinha acontecendo”, mas agora que já começou a ser anunciada nas redes sociais a abertura em breve “disparou um pouco”. Muitos portugueses, “que é o cliente número um”, depois brasileiros e “alguns espanhóis”. Este ano, e depois de 15 anos sem alteração, há um aumento das tarifas de “sensivelmente 12/13%”.

O forfait diário passa, então, a ser de 30€ para adultos, enquanto o das crianças até 12 anos sobe para 20€; o aluguer de equipamento para esqui ou snowboard está agora nos 30€; e as aulas de esqui ou snowboard, que têm de ser reservadas com, pelo menos, 48 horas de antecipação, custam entre 55€ (individual) e 95€ (cinco alunos) - todos os passes têm validade de duas épocas (a actual e a próxima). A gestão de tudo continua a ser feita online ou na aplicação móvel da estância, onde, aliás, se encontram todas as actualizações em tempo real das condições das pistas.

Uma das novidades desta temporada é “a aquisição de uma centena de equipamentos de esqui e snowboard”, “material completamente novo” que está à disposição dos clientes. Além da ampliação da capacidade de produção de neve, com a compra de “canhões de baixa pressão”.

No total, são cinco as pistas com canhões de neve, entre as dez pistas balizadas da Estância de Ski da Serra da Estrela, que abrangem todos os níveis de dificuldade (incluindo a “muito difícil” Torre).

Existem ainda nove pistas naturais (duas classificadas como fáceis, as restantes como difíceis) e um snowpark com três linhas entre “muito fácil” e “difícil”.