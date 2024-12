Easyjet: Porto-Sal no Verão e novas rotas Lisboa-Milão, Bordéus-Faro

Uma das grande estreias aéreas do ano foi o início de voos da easyJet de e para Cabo Verde: em Outubro, começaram os voos Lisboa-Sal e Porto-Sal. A empresa confirma agora que, pela primeira vez, o Porto terá garantidos também voos regulares directos no Verão com a meca do turismo cabo-verdiano. Os bilhetes, já à venda, surgem, no site da empresa, com preços desde cerca de 110 euros por trajecto no Verão, mas o valor pode chegar a duplicar conforme os dias.

Por Lisboa, a nova rota confirmada é a ligação a Milão; além do aeroporto de Malpensa, passará a haver a opção aeroporto de Linate, mais próximo da cidade (8km). Linate será uma nova base aérea da easyJet a partir da Primavera. Lisboa-Milão Linate será operado de domingo a sexta, o que eleva para quatro o número de voos diários da empresa entre as duas cidades. Os bilhetes custam desde 40/60 euros por trajecto.

Pelo Algarve, a novidade é Faro-Bordéus, mas a rota, que começa a 29 de Junho, apenas se realizará no Verão: está “prevista para os meses de Julho e Agosto”, com voo ao domingo. Os preços mais baixos encontrados no site oscilam entre os 30 e 60 euros por voo.

A partir de 1 de Abril, a companhia voltará também a ligar o Algarve e a Suíça: Faro-Zurique, duas vezes por semana, às segundas e sextas-feiras. Com preço desde 29 euros (em alguns dias), o custo mínimo pode facilmente duplicar.

Pela Madeira, a partir 2 Junho, destaque para a rota Funchal-Londres Luton, também duas vezes por semana, e também às segundas e sextas. O preço mínimo por trajecto surgia abaixo dos 100 euros (mas oscila até ao dobro).

No total, contabilizam-se já nove rotas easyJet anunciadas nos últimos meses em Portugal.