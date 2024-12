Avaria ou acidente na auto-estrada. Posso mudar um pneu? Como agir?

As paragens na auto-estrada, inclusive na berma, são proibidas. Mas há uma série de situações que exigem a imobilização imediata: um pneu furado, o sobreaquecimento do motor, uma pedra que saltou e partiu o vidro do pára-brisas, por exemplo.

Todas estas situações podem representar um problema, realça o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT): “Um veículo parado na auto-estrada é uma potencial fonte de acidente” e “um condutor ou passageiro na berma da auto-estrada uma vítima potencial”. Por isso, o organismo criou um manual de boas práticas que visa reduzir os riscos e aumentar a segurança de todos os utilizadores das vias rápidas.

O que fazer quando tenho de parar?

Sinalizar o veículo

A primeira coisa a fazer quando se apercebe de que será necessário parar o veículo numa auto-estrada é usar a sinalização para indicar a manobra aos restantes utilizadores da via, accionando os quatro piscas. Actualmente, há dispositivos que permitem aumentar a visibilidade, como o Help Flash, que, em Espanha, passará a ser obrigatório a partir de 2026.

Procure uma berma

Idealmente, o veículo deve ser parado o mais à direita possível. No entanto, se estiver a circular pela esquerda e não tiver possibilidade de encostar à direita, deverá posicionar o veículo o mais perto possível das barras de protecção.

Vestir o colete

Com o veículo imobilizado e com os quatro piscas accionados, vista o colete reflector, que tem de estar sempre à mão do condutor. “O colete é obrigatório quando o condutor está no exterior a colocar o triângulo, a reparar o veículo ou a proceder à remoção de carga na via”, reforça o IMT.

Colocar o triângulo

Com os piscas sempre ligados e de colete vestido, conte 30 passos largos e coloque o triângulo o mais próximo possível da faixa de circulação. Durante essa caminhada, proteja-se, fazendo-o, se possível, para lá das barras de protecção.

Procurar o lugar mais seguro

Dependendo da localização do veículo, poderá ser mais seguro permanecer no interior da viatura. No entanto, o lugar em que se corre menos riscos é depois dos separadores de faixa, longe da berma. E sublinha o IMT: “O risco de morte na berma da auto-estrada, de acordo com algumas estatísticas internacionais, é muito elevado.”

Mudar um pneu

A mudança de pneu pode ser realizada quando o rodado a substituir se encontra do lado das protecções; se o pneu a trocar fica virado para a via, o melhor será chamar de imediato a assistência em viagem. Caso seja de noite ou o tráfego seja intenso, a assistência em viagem pode ser a solução mais segura.

Retomar marcha

A reentrada na via de rodagem, depois de ultrapassado o problema que motivou a paragem, é um momento de elevado risco e, diz o IMT, citando as autoridades, “uma parte significativa dos acidentes provocados por veículos avariados dá-se no momento em que o condutor reentra na via”. Assim, deve fazê-lo apenas com a certeza de ser capaz de atingir rapidamente a mesma velocidade que os restantes utilizadores.



O que fazer quando outros veículos estão parados?

Mesmo sem qualquer problema, pode ser necessário imobilizar a viatura, seja pela realização de obras na via, acidentes ou filas compactas. Saiba como parar sem correr perigo.

Ligue os piscas

Assim que nos apercebemos de que há carros à nossa frente a travar, devemos ligar os quatro piscas por forma a avisar quem segue atrás de que há um qualquer problema. Os quatro piscas devem manter-se ligados, pelo menos, até que outro veículo pare na nossa traseira.

Não olhe

Há quem lhes chame orçamentistas, outros acusam-nos de ser curiosos. Os condutores que reduzem a velocidade para “apreciar” o acidente do lado são um perigo para eles e para os outros. Controlar a curiosidade e continuar a marcha com cautela pode evitar mais acidentes.

Procure ajuda

Em caso de avaria ou acidente, é possível alertar a assistência através dos telefones de emergência que existem junto à faixa da berma ou pelo telemóvel. “Para saber para que lado fica o telefone mais próximo, procure as marcas pintadas no chão ou as pequenas placas indicadoras da quilometragem existentes nos rails de protecção a cada 100 metros.”