Quer promover o interior de Portugal? Há um programa que o ajuda

Com cerca de 218 km de largura, Portugal podia ser um país com ténues divergências entre o interior e o litoral. Porém, não é o que acontece, e, cada vez mais, o rectângulo à beira mar plantado tende a baloiçar para o oceano. Os números dos últimos Censos (2021) comprovam-no, com a concentração da população junto da capital a crescer na última década: “Cerca de 20% da população do país concentra-se nos sete municípios mais populosos, que abrange uma área de apenas 1,1% do território. No outro extremo, representando também cerca de 20% da população, temos os 208 municípios menos povoados e que ocupam 65,8% da área do país.” Algarve e Lisboa registaram, nos últimos 10 anos, um crescimento populacional. Já o mesmo não aconteceu nas restantes regiões, sobretudo no Alentejo, mas também em Trás-os-Montes. Urge, por isso, dinamizar o interior de Portugal, gerar projectos, promover competências e atrair população. Foi com esse intuito que a Fundação ”la Caixa”, em colaboração com o BPI e em parceria com a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), criou o Promove. Um programa destinado à dinamização das regiões do interior de Portugal que abre agora as candidaturas para a sua 7.ª edição.

Promove o futuro do interior

Apoiar projectos e ideias que contribuam para o desenvolvimento sustentável das regiões do interior de Portugal é o objectivo do Programa Promove. Dirigido a empresas privadas, entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional ou outras entidades privadas sem fins lucrativos e, ainda, centros de investigação, individualmente ou em regime de consórcio, o programa dedica-se às áreas de:

- Gestão eficiente de recursos naturais;

- Criação de novos pólos de especialização;

- Valorização de capital simbólico, ambiental ou paisagístico e material;

- Investigação nos domínios das águas termais, parques e reservas naturais, estudos sobre riscos biológicos e promoção de novas culturas e produtos naturais.



Para se candidatar esta edição do programa, os projectos ou ideias têm de estar localizados ou ter incidência numa das seguintes áreas geográficas:

- Norte: Municípios das NUTS III Alto Tâmega, Terras de Trás-os-Montes e Douro;

- Centro: Municípios das NUTS III Beiras e Serra da Estrela, e Beira Baixa;

- Sul: Municípios das NUTS III Alto Alentejo, Alentejo Central e Baixo Alentejo; e NUT III Algarve, municípios de Alcoutim, Castro Marim e Monchique, freguesias de São Marques da Serra do município de Silves, Alte, Ameixial, Salir e Querença/Benafim/Tôr do município de Loulé, e Cachopo e Santa Catarina de Fonte do Bispo do município de Tavira.

Período de candidaturas Foto As inscrições para a 7.ª edição do Programa Promove estão abertas até 29 de Janeiro de 2025, no site do concurso.

Os anos anteriores

Desde 2018, o Promove já apoiou perto de 150 iniciativas, entre projectos e ideias inovadoras. O intuito da Fundação ”la Caixa” mantém-se desde a primeira edição: impulsionar o desenvolvimento do interior, apoiando, a fundo perdido, iniciativas inovadoras que possam, sempre que possível, ser replicáveis noutras regiões com características semelhantes.

Tipologia das iniciativas apoiadas

Não existe apenas um tipo de iniciativa a ser apoiada pelo Promove, mas três:

Projectos-piloto inovadores: Devem ser liderados por empresas privadas, entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional ou outras entidades privadas sem fins lucrativos, individualmente ou em regime de consórcio, que poderá também incluir entidades do Sector Público e grupos informais. As categorias de investimento elegíveis são:

- Projectos de arquitectura, urbanismo e engenharia;

- Actividades de I&D;

- Contratação de recursos humanos qualificados;

- Concepção, montagem e realização de testes em sistemas de monitorização;

- Experimentação/realização de testes em tecnologias para soluções inovadoras;

- Acções de formação;

- Organização de iniciativas culturais e artísticas de âmbito internacional;

- Acções de promoção externa;

- Despesas de funcionamento directamente relacionadas com a execução do projecto.

Ideias com potencial para se tornarem projectos-piloto inovadores: As candidaturas devem ser lideradas e constituídas por estudantes do ensino superior, que, aquando da apresentação da mesma, se encontrem inscritos em Universidades ou Institutos Politécnicos localizados nas áreas referidas no regulamento. Além disso, cada candidatura deve ter um mentor docente ou investigador e ser acompanhada por uma carta assinada pela instituição em que os alunos estão matriculados. Cada equipa deve ter entre 2 e 5 elementos.

Apoio em euros

O apoio do Promove é sempre monetário e a fundo perdido, sendo diferente para cada tipologia:

Projectos-piloto inovadores: Apoio montante máximo por projecto de 150 mil euros, que não pode ser superior a 75% do investimento total;

Apoio montante máximo por projecto de 150 mil euros, que não pode ser superior a 75% do investimento total; Ideias com potencial para se tornarem projectos-piloto inovadores: Cada ideia seleccionada recebe um prémio de 5 mil euros, sujeito à entrega de um plano de pré-viabilidade para transformação em projecto;

Candidaturas à 7.ª edição

Se tem um projecto ou ideia inovadora para desenvolver o interior de Portugal, e que cumpra os requisitos de elegibilidade (quer a nível da tipologia da iniciativa e do promotor, quer pela localização geográfica, conforme Regulamento aplicável), candidate-se à 7.ª edição do Promove através da plataforma de apresentação de candidaturas da Fundação ”la Caixa”, até 29 de Janeiro de 2025. Os procedimentos e passos para a apresentação da candidatura podem ser encontrados nos Manuais de Utilização do programa.

Candidaturas incompletas, entregues em papel ou apresentadas mediante outro meio ou fora do prazo não serão aceites.