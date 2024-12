Projecto FutURe: dar voz aos jovens em defesa da sua saúde emocional

As conclusões do inquérito FutURe, focado nas preocupações da Geração Z e Millennials, foram debatidas por jovens especialistas para promover mais e melhor saúde emocional.

O FutURe é um projecto liderado pela Merck, empresa líder em ciência e tecnologia, cuja missão é debater os temas que mais preocupam as novas gerações e procura compreender as necessidades e expectativas, das gerações mais jovens, para, num segundo passo, partilhá-lo com as instituições e os decisores, tanto a nível europeu como nacional. O ponto de partida dessa reflexão são as conclusões de um inquérito realizado em 15 países europeus, que na mais recente edição, a terceira desde 2022, ouviu 9300 jovens da Geração Z e Millennials, incluindo 600 portugueses, cujo foco foi a saúde emocional, mas que se desdobra em outras áreas, como a parentalidade, a economia ou as alterações climáticas.

Quase 4 em cada 10 inquiridos confessou um desconforto emocional frequente no último ano, associado a factores como a instabilidade económica e falta de apoio das empresas.

Uma das conclusões mais impactantes do estudo foi que quase 4 em cada 10 inquiridos confessou um desconforto emocional frequente no último ano, associado a factores como a instabilidade económica e falta de apoio das empresas, e com reflexo no crescimento da incerteza em relação ao planeamento familiar. No que respeita a este últio aspecto, 60% dos jovens mostram um profundo desconhecimento sobre os factores que influenciam a fertilidade.

No entanto, conscientes da importância do bem-estar emocional no equilíbrio da sua vida, 76% dos inquiridos assume a saúde mental como uma prioridade, sendo que perto de 60% procurou ajuda profissional.

Mesa-redonda com jovens especialistas

Para reflectir sobre as conclusões do inquérito, a Merck organizou um debate na Escola Nacional de Saúde Pública, com moderação de Ana Rita Pedro, investigadora da “casa”, que contou com a colaboração de seis jovens talentos nacionais de diversas áreas e com forte ligação à saúde psicológica. A saber: Clara Não, ilustradora, activista, autora e cronista no Jornal Expresso; Inês Homem de Melo, médica psiquiatra e membro do Grupo de Reflexão “O futuro já começou”, da Presidência da República; Leonor Pinto vogal do Conselho Nacional da Juventude, com o pelouro da Saúde; Margarida Jarego, coordenadora clínica social da Casa Qui; Margarida Santos, médica de Família e autora do podcast “Consulta aberta”; e Tiago Rodrigues, farmacêutico e vice-presidente da Associação Portuguesa de Jovens Farmacêuticos.

A sessão de abertura esteve a cargo de Pedro Moura, director-geral da Merck Portugal, que sublinhou a importância destes eventos por “acreditar que o diálogo intergeracional é essencial numa sociedade mais inclusiva e equitativa”. Nesse sentido, “o projecto FutURe é uma oportunidade para discutir e sensibilizar, mas principalmente actuar sobre as principais questões das novas gerações, revelando os estudos que a sua maior preocupação é a saúde emocional e, por isso, a nossa aposta é reflectir sobre os princípios básicos que possam contribuir para a promoção de melhor saúde emocional, como foi feito nesta mesa-redonda.”

Por outro lado, e com a missão de transformar os desafios futuros dos jovens uma prioridade na agenda da Merck, Pedro Moura congratula “as várias iniciativas da empresa que, tal como esta mesa-redonda, promovem a construção de um mundo mais equilibrado e com maior igualdade de oportunidades”, abordando temas como “a diversidade, equidade e inclusão e a sustentabilidade”. No fundo: “Estamos a dar voz aos jovens e a sensibilizar a agenda política para a saúde mental, algo assumido como uma responsabilidade corporativa e um imperativo estratégico da Merck”.

Da literacia emocional à flexibilidade laboral

Em sintonia com a preocupação da Merck face à saúde emocional dos jovens está Inês Homem de Melo, médica psiquiatra e uma das participantes da mesa-redonda, que alerta que “o primeiro passo para mitigar a elevada prevalência da doença mental nos jovens é ter noção de que 50% dos casos surgem antes dos 16 anos e que falamos da maior patologia crónica das novas gerações.” Além disso, defende ser essencial “apostar num melhor apoio médico em termos de saúde emocional na passagem da idade pediátrica para a adulta”, sugerindo a criação “de consultas de transição”. A médica psiquiatra aponta ainda “a importância de criar acções nas escolas que capacitem jovens e professores para a identificação de sinais precoces de doença mental e mais iniciativas de prevenção que possibilitem maior literacia emocional”.

Inês Homem de Melo abordou ainda a preocupação dos jovens em relação à falta de benefícios e flexibilidade das empresas em prol do seu planeamento familiar, algo que também potencia a instabilidade emocional, sendo essas questões assinaladas por 75,7% dos inquiridos. Perante isso, aconselha “as empresas a apostar numa cultura de apoio e bem-estar onde seja, por exemplo, seguro mostrar vulnerabilidade”. Outra medida fundamental “é as empresas prepararem-se para receber funcionários que estiveram ausentes por doença mental, proporcionando acomodações que os protejam, seja isso, por exemplo, perante uma pessoa com problemas sensoriais, colocá-la num espaço mais reservado. Essa adaptação às características do funcionário dá-lhe mais segurança e estabilidade psicológica, estando provado que uma filosofia one size fits all não é a mais indicada e que com um ambiente mais flexível e seguro teremos trabalhadores mais felizes e produtivos”.

