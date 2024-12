Um Continente de partilha

“Nesta época verdadeiramente especial, a generosidade e a partilha são os valores com que mais nos identificamos e, por isso, escolhemos promover” - quem o diz é Filipa Appleton, Head of Brand & Marketing do Continente. Depois de tantos anos a habituar-nos a ser uma presença regular nesta época especial, este ano, o Continente direccionou todas as suas ofertas no sentido de tentar suprimir as principais preocupações das famílias, sejam elas a falta de tempo, a necessidade de poupança ou a vontade de contribuir – e dar – mais para o próximo.

Assim, entre feiras especiais para prendas, alimentos e decoração, o Continente propõe-se a ser o “coração” de toda a actividade natalícia – e qual Lapónia! E, claro, não podia faltar também a Missão Continente.

A vila Natal em todo o Portugal

O objectivo é claro: ter uma vila Natal em cada casa. Este ano, o Continente apresenta a maior selecção de artigos de Natal e facilita a criação do espírito natalício, de Norte a Sul do país.

Uma verdadeira “Lapónia” de possibilidades, a Feira de Natal do Continente apresenta uma selecção dos melhores produtos alimentares – até há bolo-rei cortado especialmente para partilhar com quem mais gosta –, a escolha mais criativa de decorações e um conjunto bem escolhido de presentes.

Para ajudar nas cartas do Pai Natal não podia faltar também a icónica Feira de Brinquedos, anunciada com o regresso da Popota às televisões de todo o país – e que, este ano, pela primeira vez, inclui Língua Gestual Portuguesa. Até ao dia 25 de Dezembro, a Feira de Brinquedos reúne os divertimentos com que os mais pequenos sonham, desde as peças da Lego ao universo da Barbie, garantindo que o espírito do Natal chega a todas as casas.

Dar e receber, uma forma de viver

Numa época em que muitas famílias passam por dificuldades, o Continente quer também reforçar o seu compromisso de tornar o Natal de todos mais acessível e solidário.

Este ano, a campanha de Natal da Missão Continente terá um impacto estimado significativo, alcançando mais de 100 mil beneficiários através da venda de vales solidários, que estão disponíveis tanto em loja física, Continente Online e na aplicação Cartão Continente. Filipa Appleton recorda que “esta altura do ano pode ser bastante atribulada para muitos” e que o Continente quer ser, não só “o lugar onde podem encontrar tudo o que precisam para celebrar a quadra natalícia”, mas também “um ponto de partida para dar mais aos seus e a quem mais precisa”.

A Missão Continente estima apoiar, em 2024, através das instituições envolvidas na campanha de Natal, mais de 100 mil beneficiários.

Com promoções exclusivas, uma vasta oferta de produtos e um espírito claro de partilha, o Continente inspira os portugueses a celebrar o verdadeiro espírito do Natal: dar e partilhar.