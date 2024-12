Governo autoriza acesso da Savannah a terrenos privados para exploração de lítio em Boticas

Savannah terá autorização para ocupar os terrenos durante um ano. Governo diz estar atento para evitar incumprimentos e abusos no projecto de exploração de lítio na Mina do Barroso.

O Governo autorizou, através da constituição de uma servidão administrativa, o acesso da Savannah a terrenos privados em Boticas, para a empresa avançar com o projecto de exploração de lítio na Mina do Barroso. A empresa terá autorização para ocupar os terrenos em causa por um ano, período durante o qual os proprietários e arrendatários destes locais serão "obrigados" a consentir o acesso e ocupação pela Savannah.

Em causa está um despacho assinado pela secretária de Estado da Energia, Maria João Pereira, datado de 6 de Dezembro, que vem dar luz verde ao pedido feito pela Savannah Lithium para que fosse constituída uma servidão administrativa sobre os terrenos que irá explorar no âmbito da concessão da Mina do Barroso. A governante autoriza esta servidão "pelo prazo de um ano a contar da publicação" do despacho e determina que "os actuais e subsequentes proprietários, arrendatários ou quaisquer possuidores a qualquer título da parcela de terreno em causa ficam obrigados a respeitar e reconhecer o ónus constituído". Os proprietários e arrendatários ficam, ainda, "obrigados a consentir o acesso e a ocupação", pela Savannah, dos terrenos em causa, "para a realização dos trabalhos de sondagens e de outros trabalhos conexos".

Prevista no Código das Expropriações, as servidões administrativas são encargos que podem ser impostos sobre bens imóveis para fins de utilidade pública. De acordo com a lei em vigor, "as servidões, resultantes ou não de expropriações, dão lugar a indemnização quando inviabilizem a utilização que vinha sendo dada ao bem; inviabilizem qualquer utilização do bem, nos casos em que estes não estejam a ser utilizados; ou anulem completamente o seu valor económico".

Contactado, o Ministério do Ambiente e da Energia enviou uma nota de esclarecimento, na qual destaca que "a prospecção e exploração de depósitos minerais no concelho de Boticas têm antecedentes cujas decisões precedem a vigência deste Governo". A atribuição de direitos de prospecção e de pesquisa nesta zona, para definir o potencial de mineralização de lítio, aconteceu em 2017, acrescenta a nota.

Assim, este é um "acto administrativo que, apesar de ser assinado por um membro do Governo, tem por base um procedimento instituído, previsto por lei e habitual nestas circunstâncias", salienta o Ministério, acrescentando que a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG) enviou um "ofício a todos os proprietários afectados pela constituição da servidão" e que estes "puderam exercer o seu direito de audiência prévia". A DGEG recebeu "pronúncias escritas de vários proprietários que expressaram as suas preocupações", esclarece a nota, sem detalhar se estas pronúncias escritas tiveram algum efeito prático.

O Ministério sublinha, ainda, que os trabalhos de prospecção e pesquisa "serão localizados, sem induzir perturbações substanciais nestes terrenos" e que "o Governo está atento a todo este processo para evitar incumprimentos e abusos que possam ser evidenciados".

A Savannah, empresa responsável pelo projecto de exploração de lítio na Mina do Barroso, prevê iniciar a produção em 2027. Com a constituição da servidão administrativa, passará a ter acesso imediato aos terrenos que não detém na concessão mineira e irá, agora, avançar com os trabalhos de campo e perfurações para concluir o Estudo Definitivo do Projecto, bem como o processo de conformidade ambiental do projecto de execução. A empresa espera concluir este estudo e processo no próximo ano.