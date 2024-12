Xadrez: D. Gukesh, um campeão precoce forjado nos detalhes

Quando Viswanathan Anand conquistou pela primeira vez o título mundial de xadrez (2000), antes do formato reunificado, Dommaraju Gukesh não tinha ainda nascido. Só um ano depois de Anand, já no desenho actual, se ter sagrado campeão do mundo pela quinta vez (2012) é que o pequeno Gukesh começou a debruçar-se sobre o tabuleiro. Tinha sete anos, muita curiosidade e um talento natural por explorar, que haveria de florescer até ao dia de hoje, em que se tornou no mais jovem xadrezista de sempre a atingir o topo da modalidade.

