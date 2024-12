Vitória SC na Suíça para reforçar brilharete na Liga Conferência

Minhotos entram na 5.ª jornada no grupo dos terceiros e visitam um St. Gallen a atravessar uma fase negativa. Objectivo é cimentar lugar no top 8, que vale apuramento directo.

É com o conforto de quem já garantiu, pelo menos, o play-off de acesso à fase a eliminar da Liga Conferência que o Vitória SC entra hoje em campo, na Suíça (20h, DAZN). O adversário da 5.ª jornada é o St. Gallen e um triunfo colocará os minhotos mais perto do acesso directo aos oitavos-de-final da prova, ainda com uma ronda por disputar.

Quatro jogos, três vitórias e um empate — isto para além da caminhada 100% vitoriosa nos seis jogos das pré-eliminatórias. Este registo deixa os vimaranenses no grupo dos terceiros, em zona de apuramento directo (o top 8) para a próxima fase, à entrada para esta ronda.

Será, pois, sem pressão que o Vitória SC enfrentará o actual oitavo classificado da Liga suíça e 25.º da Liga Conferência, fruto de um triunfo em casa do Larne (1-2) e um empate na recepção ao Backa Topola (2-2). Os helvéticos já não ganham há cinco partidas (duas derrotas e três empates), mas nas provas europeias têm marcado em todos os encontros. O reverso da medalha é que não conseguem manter a baliza invicta e apresentam uma média de 3,25 golos sofridos por jogo.

Para o ataque à baliza de Ati-Zigi, guarda-redes ganês que é o jogador mais utilizado do plantel, o treinador dos minhotos, Rui Borges, não contará com Jesús Ramírez, lesionado. Num contexto de forte rotação dos activos entre as frentes doméstica e europeia, Nelson Oliveira será a hipótese mais forte para ocupar a posição nove, ainda que Gustavo Silva possa ser alternativa e mesmo a estreia do jovem José Bica (ex-Marítimo) não deva ser descartada.