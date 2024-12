Presidente do Sp. Braga critica “pálida imagem” que equipa tem deixado

O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, deixou nesta quinta-feira fortes críticas à equipa depois da derrota por 3-0 diante da Roma, na Liga Europa de futebol, e exigiu "compromisso" por parte de todos.

"É um dia triste porque não tivemos o resultado que gostaríamos de ter, mas, além do resultado, tivemos uma pálida imagem do que deve ser o Sp. Braga. Nós estamos preparados para perder, temos que estar, mal seria se não estivéssemos. Não estamos é preparados para perder da forma como hoje perdemos e como temos perdido já em alguns jogos", afirmou o líder dos "arsenalistas" aos jornalistas, no final da partida.

António Salvador notou que sair desta situação passa por uma reacção "dentro do campo, com atitude, com compromisso, com intensidade, para se poder disputar os jogos".

"Aquilo a que um Sp. Braga europeu nos habituou e não é isso que tem acontecido, não foi isso que hoje aconteceu, foi uma imagem pálida daquilo que é o Sporting de Braga, e noutros jogos também já tem acontecido", alertou.

O presidente do clube minhoto reforçou "a imagem muito má" que a equipa orientada por Carlos Carvalhal deixou no Olímpico de Roma: "Um jogo sem intensidade nenhuma, sem compromisso, e isso não é dos jogadores, nem do treinador, é de todos, inclusive eu, e por isso é que estou aqui a dar a cara. Agora, todos nós temos que mudar e rapidamente esta imagem".

O Sporting de Braga caiu para a 25.ª posição, fora dos lugares de acesso ao play-off, e tem o seu próximo jogo no terreno dos belgas do Union Saint-Gilloise, a 23 de Janeiro de 2025, na sétima e penúltima jornada da fase de liga.