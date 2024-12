Mudança de ciclo na Roma, ameaça ou oportunidade para o Sp. Braga?

Minhotos deslocam-se a Itália com um ponto de vantagem sobre o rival e com duas baixas de peso. Claudio Ranieri ainda procura um rumo para os “giallorossi”.

Há sensivelmente 15 dias o Sp. Braga quebrou uma sequência de três jogos sem ganhar na Liga Europa, ao bater o Hoffenheim, por 3-0. Esse resultado permitiu-lhe chegar aos sete pontos na prova, mais um do que contabiliza o adversário desta tarde (17h45, DAZN), uma Roma em processo de transfiguração e à procura da glória de outros tempos.

Em Itália, os romanos procuram um novo rumo e alguma estabilidade, até porque já vão no terceiro treinador nesta temporada. Depois de Daniele de Rossi e de Ivan Juric, o regresso a casa de Claudio Ranieri (que pendurou a reforma por mais algum tempo) foi encarado como a solução para estancar a sangria de resultados e exibições da equipa. Mas a verdade é que, até agora, os sinais de retoma são ténues.

Num contexto difícil, Ranieri começou com uma derrota frente ao Nápoles (1-0), obteve depois um empate no recinto do Tottenham (2-2) e somou novo desaire (0-2 com a Atalanta), antes do primeiro triunfo, no passado fim-de-semana (4-1 ao Lecce). Na Série A ocupa um paupérrimo 11.º lugar e na Europa não tem mais margem de erro, já que depois deste encontro joga nos Países Baixos (AZ Alkmaar) e recebe o Eintracht Frankfurt.

“O Sp. Braga é muito bom em posse, aliando a isso a tentativa de um jogo mais vertical com determinação. É uma equipa versátil, capaz de jogar com uma defesa a quatro ou a três. Quando escolhem a formação com três homens atrás, nas alas actuam jogadores com maior propensão ofensiva”, aponta o técnico.

De facto, a equipa portuguesa tem mais dois golos marcados que a Roma na Liga Europa (e uma média global de 1,7 golos por jogo contra 1,2) e beneficiará hoje da ausência do influente médio Bryan Cristante. Mas Carlos Carvalhal também tem dois problemas bicudos para solucionar, já que nem o extremo Bruma, nem o central Niakaté viajaram para Itália.

No 3x4x3 que tem usado mais frequentemente, a ausência do criativo poderá ser uma oportunidade para Gharbi ou para Gabri Martínez, assumindo Adrián Marín a ala esquerda. Mas será, seguramente, obrigatório fazer mais do que frente ao Estoril para transformar o momento da Roma numa oportunidade.